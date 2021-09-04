"Не проявила сильно благодарность". Венедиктов объяснил, почему Поклонскую хотят отправить в Кабо-Верде

"Она попала в опалу. Дело в том, что, безусловно, изначально Кремль считал, что все, кто из Крыма, стали российскими гражданами – должны быть ему благодарны. А Наталья Поклонская эту благодарность как-то не проявила сильно – она продолжала критиковать по разным вещам российское руководство, иногда с фундаменталистской, консервативной точки зрения", – сказал он.

Главред "Эха Москвы" подтвердил, что Поклонская "наказана и отправлена на Острова Зеленого Мыса послом".

"Она поедет туда послом, но она девушка крепкая, мы это видели по ее борьбе за Николая Второго, выдержит... При нынешней [властной] команде, которая фанат контроля, у нее, я думаю, нет перспектив, если она не изменит поведение. Не вижу, как она изменит поведение, она упертая и в хорошем, и в плохом смысле этого слова, пока будет сидеть на островах", – считает Венедиктов.

Он также ответил на вопрос, почему в России Поклонскую "не выгнали в принципе из политики".

"Она сделала много для того, чтобы Крым был российским. Власть бывает благодарной", – объяснил Венедиктов.