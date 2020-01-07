Поклонская заявила, что была не права в истории с фильмом "Матильда"

По словам "экс-прокурора Крыма" Натальи Поклонской, выступая против фильма Алексея Учителя "Матильда", нужно было не проявлять свое личное отношение к картине, а быть "творческим человеком".

"Экс-прокурор" аннексированного Россией Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила 31 декабря в эфире "Радио Комсомольская правда", что она была не права в скандале с фильмом режиссера Алексея Учителя "Матильда".

"Нужно быть творческим человеком, чтобы ты не всегда говорил в глаза, в лоб, как это прокурор говорит: "Обвиняется человек в том-то, том-то, том-то", – как, к примеру, это было по фильму "Матильда". С учетом того, что я еще смешала свое личное отношение, свое то, о чем я говорить уже лично не буду сейчас с учетом полученного опыта. Есть вещи, которые не нужно транслировать. Это духовные вещи, то, что нужно беречь", – сказала она.

"По словам "экс-прокурора Крыма", сейчас она бы "не сделала ту ошибку, которую сделала на тот период времени".

Поклонская объяснила, что думает "по-прокурорски, но это неправильно в политике".

В 2017 году фильм "Матильда" об отношениях цесаревича Николая с балериной Матильдой Кшесинской вызвал большой резонанс в РФ. Поклонская жаловалась на картину в Генеральную прокуратуру РФ. В стране прошли массовые протесты православных организаций против выхода фильма.

По словам режиссера Учителя, в России под видом религиозной формируется террористическая организация, которая ставит своей целью дестабилизацию общества.

Генпрокуратура РФ не нашла экстремизма и оскорбления чувств верующих в фильме.

Премьера ленты состоялась 23 октября 2017 года.