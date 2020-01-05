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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Поклонская заявила, что готова стать послом РФ в Украине

"Экс-прокурор" аннексированного Россией Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская выразила мнение о необходимости установления "нормальных дипломатических отношений" между Украиной и Россией.

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Поклонская: Пусть кого-то эти слова смутят, но и Россия, и Украина живут во мне
Поклонская: Пусть кого-то эти слова смутят, но и Россия, и Украина живут во мне
Фото: Наталья Поклонская / Facebook

5 января "экс-прокурор" аннексированного Россией Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила "Комсомольской правде", что готова "поехать и работать" послом России в Украине.

Она сказала об этом, комментируя свое заявление в Facebook, которое было опубликовано сегодня. Поклонская в своем посте выразила мнение о необходимости установления "нормальных дипломатических отношений" между Украиной и РФ.

"Россия и Украина неразрывно связаны между собой и для меня являются родными и любимыми странами. Пусть кого-то эти слова смутят, но и Россия, и Украина живут во мне и я этим горжусь. Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта", – написала она, добавив, что намерена делать "все возможное для нормализации отношений" между странами.

https://www.facebook.com/PoklonskayaNV/posts/767757520364731

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

До аннексии Крыма Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. 2 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин назначил гражданку Украины Поклонскую "прокурором Крыма".

13 мая 2014 года ЕС запретил Поклонской въезд на территорию ЕС и заморозил ее активы.

18 сентября 2016 года в России прошли выборы в Госдуму седьмого созыва. В списке партии "Единая Россия" Поклонская шла четвертым номером в 34-й региональной группе от города Севастополя. В связи с избранием депутатом российской Госдумы ее уволили с должности "прокурора" Крыма.

Из-за проведения выборов в аннексированном Крыму Верховная Рада Украины признала новый состав Госдумы РФ нелегитимным.

Во время Революции достоинства Михаил Зурабов, который работал послом РФ в Украине с 2009 года, был отозван в Москву для консультаций. 28 июля 2016 года Зурабова уволили с должности. Временным поверенным в делах России в Украине был назначен Сергей Торопов. С ноября 2016 года обязанности временного поверенного выполняет Александр Лукашик.

Тогдашняя замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в августе 2016 года заявила, что вопрос о назначении нового посла РФ снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.

Украина отозвала своего посла в Российской Федерации Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года временным поверенным в делах Украины в РФ является Руслан Нимчинский.

Теги: Россия, Украина, Наталья Поклонская, дипломаты, посол
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