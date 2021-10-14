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Во Львове усиливают карантин. Школы идут на каникулы, для посещения спортзалов, кинотеатров или массовых мероприятий нужен COVID-сертификат

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Новые карантинные ограничения во Львове начнут действовать с 18 октября
Новые карантинные ограничения во Львове начнут действовать с 18 октября
Фото: depositphotos.com

С 18 октября во Львове усилят карантин. Об этом 13 октября по итогам заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Сложные времена требуют оперативных и непростых решений. С 18 октября Львов будет жить по новым карантинным правилам", – написал он.

Садовый рассказал, что школы и детские сады идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября.

Массовые мероприятия будут запрещены, за исключением тех, где участники и организаторы имеют сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до мероприятия. 

"Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей – не более 50% от общего числа мест. Музыкальные школы – на двухнедельных каникулах. Народные дома, кружки и секции – не работают. Библиотеки работают только на выдачу книг", – перечислил Садовый список ограничений. 

Мэр Львова сообщил, что рынки, магазины, салоны красоты, парикмахерские, рестораны, кафе и другие заведения общепита будут работать только при условии, что все их сотрудники вакцинированы от коронавируса. Также для рынков обязательным является условие соблюдения масочного режима и 50-процентной заполненности торговых площадей, а в кафе и ресторанах – 50-процентной заполненности залов (до четырех человек за столиком). 

Садовый подчеркнул, что если за две недели ситуация в городе не стабилизируется, заведениям общепита будет разрешено принимать только вакцинированных посетителей или тех, у кого есть отрицательный ПЦР-тест. 

"Спортзалы могут посещать только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполненность – не более 50%. Гостиницы и хостелы работают только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста", – добавил он. 

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/440476760773766

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 59,5 тыс. пациентов. Во Львовской области с начала эпидемии подтвердили 160,3 тыс. случаев COVID-19 (+863 за последние сутки), умерло 4111 человек (+25 за последние сутки). Садовый сообщил сегодня утром, что ситуация с COVID-19 во Львове сейчас хуже, чем была в этот же период год назад

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября, с 15 октября в "красную" зону переходит Херсонская область

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Львов, эпидемия, театр, музеи, вакцинация, Андрей Садовый, карантин, массовые мероприятия, кинотеатр, ресторан, библиотека, школы, ограничения, детские сады, рынки, мэр, COVID-сертификат
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