Во Львове усиливают карантин. Школы идут на каникулы, для посещения спортзалов, кинотеатров или массовых мероприятий нужен COVID-сертификат

"Сложные времена требуют оперативных и непростых решений. С 18 октября Львов будет жить по новым карантинным правилам", – написал он.

Садовый рассказал, что школы и детские сады идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября.

Массовые мероприятия будут запрещены, за исключением тех, где участники и организаторы имеют сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до мероприятия.

"Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей – не более 50% от общего числа мест. Музыкальные школы – на двухнедельных каникулах. Народные дома, кружки и секции – не работают. Библиотеки работают только на выдачу книг", – перечислил Садовый список ограничений.

Мэр Львова сообщил, что рынки, магазины, салоны красоты, парикмахерские, рестораны, кафе и другие заведения общепита будут работать только при условии, что все их сотрудники вакцинированы от коронавируса. Также для рынков обязательным является условие соблюдения масочного режима и 50-процентной заполненности торговых площадей, а в кафе и ресторанах – 50-процентной заполненности залов (до четырех человек за столиком).

Садовый подчеркнул, что если за две недели ситуация в городе не стабилизируется, заведениям общепита будет разрешено принимать только вакцинированных посетителей или тех, у кого есть отрицательный ПЦР-тест.

"Спортзалы могут посещать только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом. Все работники должны быть вакцинированы. Заполненность – не более 50%. Гостиницы и хостелы работают только при условии наличия у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста", – добавил он.