Учителей, которые не вакцинируются от COVID-19 до ноября, отстранят от работы – Минздрав Украины

Глава Минздрава Виктор Ляшко напомнил, что педагоги включены в список профессий, представители которых должны обязательно пройти вакцинацию от коронавируса для полноценной работы.

"Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей", – подчеркнул министр.

Он также отметил, что в Украине ухудшается эпидемическая ситуация, каждый день выявляют сотни новых случаев COVID-19 среди учеников. По словам Ляшко, досрочное начало осенних каникул в школах позволит повлиять на распространение коронавирусной болезни.

11 октября министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что почти 84% педагогов в Украине уже получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.