Учителей, которые не вакцинируются от COVID-19 до ноября, отстранят от работы – Минздрав Украины

Глава Минздрава Виктор Ляшко напомнил, что педагоги включены в список профессий, представители которых должны обязательно пройти вакцинацию от коронавируса для полноценной работы.
"Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей", – подчеркнул министр.
Он также отметил, что в Украине ухудшается эпидемическая ситуация, каждый день выявляют сотни новых случаев COVID-19 среди учеников. По словам Ляшко, досрочное начало осенних каникул в школах позволит повлиять на распространение коронавирусной болезни.
11 октября министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что почти 84% педагогов в Украине уже получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.
С начала прививочной кампании в Украине привито 7,6 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6,2 млн граждан.
С 23 сентября в Украине был введен "желтый" уровень эпидемической опасности по всей территории страны.
Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.
22 сентября Ляшко сообщал, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.