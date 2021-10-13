"Ситуация выглядит хуже, чем в прошлом году". Во Львове намерены ввести новые карантинные ограничения

За сутки во Львове госпитализировано 103 пациента с COVID-19 Фото: Львівська міська рада / Facebook

Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 во Львове увеличивается, отметил Садовый.

"Отдельно хочу обратить внимание на то, что в областной детской больнице находится 36 детей. Мы уже готовим больницу на улице Орлика к приему детей. Ситуация выглядит хуже, чем была в прошлом году в это время. Сегодня после обеда проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут новые ограничения", – написал он.

Садовый проинформировал, что по состоянию на 13 октября в больницах Львова находится 704 пациента с коронавирусом. За сутки госпитализировано 103 человека, 51 пациент выписан.