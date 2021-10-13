"Ситуация выглядит хуже, чем в прошлом году". Во Львове намерены ввести новые карантинные ограничения

Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 во Львове увеличивается, отметил Садовый.
"Отдельно хочу обратить внимание на то, что в областной детской больнице находится 36 детей. Мы уже готовим больницу на улице Орлика к приему детей. Ситуация выглядит хуже, чем была в прошлом году в это время. Сегодня после обеда проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут новые ограничения", – написал он.
Садовый проинформировал, что по состоянию на 13 октября в больницах Львова находится 704 пациента с коронавирусом. За сутки госпитализировано 103 человека, 51 пациент выписан.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 59,5 тыс. пациентов. Во Львовской области с начала эпидемии подтвердили 160,3 тыс. случаев COVID-19 (+863 за последние сутки), умерло 4111 человек (+25 за последние сутки).
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.