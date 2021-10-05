Во Львове образовалась очередь из "скорых" с больными COVID-19. Фото

По словам пресс-секретаря, за вчерашние сутки в больницу поступило рекордное количество заболевших с начала борьбы с пандемией – 81 человек.

По состоянию на утро 5 октября в стационаре находятся 409 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Среди них вакцинирован только один, добавила Каспшишак.