Число смертей от COVID-19 в мире на самом низком уровне почти за год – ВОЗ

По словам Гебрейесуса, снижение смертности от COVID-19 характерно для большинства регионов мира, кроме Европы Фото: EPA

По словам Гебрейесуса, снижение смертности от COVID-19 характерно для большинства регионов, кроме Европы.

"Но это все еще неприемлемо высокий уровень – почти 50 тыс. смертей в неделю, а реальное число, безусловно, выше", – отметил глава ВОЗ.

Гебрейесус добавил, что самая высокая смертность от коронавирусной инфекции в странах и группах населения с наименьшим доступом к вакцинам.

"Как вы знаете, 56 стран, которые были фактически исключены из глобального рынка вакцин, не смогли достичь цели вакцинации 10% своего населения к концу сентября, и большинство из них – в Африке, – подчеркнул гендиректор ВОЗ. – Еще больше стран рискуют не достичь целевого показателя 40% к концу этого года. Три страны еще не начали вакцинацию: Бурунди, Эритрея и КНДР".