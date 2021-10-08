В ООН хотят привить 40% населения мира до конца 2021 года

Лидером по количеству введенных доз вакцины от COVID-19 в мире является материковый Китай Фото: EPA

Цель плана – вакцинация 40% населения мира от COVID-19 до конца этого и 70% к середине 2022-го года.

Отмечается, что для иммунизации против коронавируса 70% мирового населения нужно не менее 11 млрд доз вакцины.

По данным Bloomberg, в мире по состоянию на 7 октября сделали более 6,43 млрд прививок от COVID-19, что достаточно для полной иммунизации 41,9% населения мира. Вакцинация стартовала в 184 странах.

В мире ежемесячно производят около 1,5 млрд доз препаратов против коронавируса, при условии их справедливого распределения этого достаточно для достижения глобальных целей вакцинации в мире, рассказали в ООН.

Стратегия – это "скоординированный и надежный путь выхода из пандемии COVID-19 для всех и во всем", отметил генсек ООН Антониу Гутерриш.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, концентрация вакцин в руках нескольких стран и компаний "привела к глобальной катастрофе, когда богатые защищены, а бедные остаются уязвимыми для смертельного вируса".

В стратегии отмечается, что все страны должны обновить национальные планы по иммунизации от COVID-19, контролировать спрос на вакцины и их потребление, а также стремиться к справедливому распределению препаратов.

В то же время страны с высоким охватом иммунизации должны поменять графики поставок вакцины через COVAX и AVAT для увеличения охвата в нуждающихся странах.

В свою очередь, государства – производители препаратов должны разрешить свободный трансграничный поток готовых вакцин и сырья, а также обеспечить передачу технологий и расширение производства.