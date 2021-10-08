Офшоры Зеленского, тюрьма Саакашвили и отставка Разумкова. 8 октября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Прямой эфир программы начнется в 21.00 на телеканалах "Украина" и "Украина 24" Фото: Шустер online / Facebook

Гости студии будут говорить о годовщине трагедии Бабьего Яра, офшорах президента Владимира Зеленского и студии "Квартал 95", аресте экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили и отставке Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Разумков будет гостем студии. Также на эфир приглашены:

Александр Данилюк – экс-министр финансов Украины (2016–2018), экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019);

экс-министр финансов Украины (2016–2018), экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019); Ирина Геращенко – сопредседатель фракции "Европейская солидарность";

сопредседатель фракции "Европейская солидарность"; Иван Крулько – нардеп от ВО "Батьківщина";

нардеп от ВО "Батьківщина"; Олег Волошин – нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь";

нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь"; Сергей Рахманин – нардеп от "Голоса";

нардеп от "Голоса"; Виктор Чумак – бывший исполняющий обязанности генпрокурора Украины (2020);

бывший исполняющий обязанности генпрокурора Украины (2020); Сергей Фурса – заместитель директора Dragon Capital;

заместитель директора Dragon Capital; Сергей Щербина – главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";

главный редактор интернет-издания "РБК-Украина"; Коба Накопия – депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение";

депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение"; Роман Шлейнов – региональный редактор OCCRP, журналист интернет-издания журналистских расследований "Важные события";

региональный редактор OCCRP, журналист интернет-издания журналистских расследований "Важные события"; Анна Бабинец – главный редактор агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо".

В студии подчеркнули, что пригласили на эфир и народных депутатов фракции "Слуга народа", но ответа от них пока не получили.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.