Офшоры Зеленского, тюрьма Саакашвили и отставка Разумкова. 8 октября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Гости студии будут говорить о годовщине трагедии Бабьего Яра, офшорах президента Владимира Зеленского и студии "Квартал 95", аресте экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили и отставке Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.
Разумков будет гостем студии. Также на эфир приглашены:
- Александр Данилюк – экс-министр финансов Украины (2016–2018), экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019);
- Ирина Геращенко – сопредседатель фракции "Европейская солидарность";
- Иван Крулько – нардеп от ВО "Батьківщина";
- Олег Волошин – нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
- Сергей Рахманин – нардеп от "Голоса";
- Виктор Чумак – бывший исполняющий обязанности генпрокурора Украины (2020);
- Сергей Фурса – заместитель директора Dragon Capital;
- Сергей Щербина – главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";
- Коба Накопия – депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение";
- Роман Шлейнов – региональный редактор OCCRP, журналист интернет-издания журналистских расследований "Важные события";
- Анна Бабинец – главный редактор агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо".
В студии подчеркнули, что пригласили на эфир и народных депутатов фракции "Слуга народа", но ответа от них пока не получили.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.
Контекст:
Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.
Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".