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Офшоры Зеленского, тюрьма Саакашвили и отставка Разумкова. 8 октября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

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Прямой эфир программы начнется в 21.00 на телеканалах "Украина" и "Украина 24"
Прямой эфир программы начнется в 21.00 на телеканалах "Украина" и "Украина 24"
Фото: Шустер online / Facebook

Вечером 8 октября в эфир каналов "Украина" и "Украина 24", а также YouTube-канала Shuster online выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Гости студии будут говорить о годовщине трагедии Бабьего Яра, офшорах президента Владимира Зеленского и студии "Квартал 95", аресте экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили и отставке Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Разумков будет гостем студии. Также на эфир приглашены:

  • Александр Данилюк  экс-министр финансов Украины (2016–2018), экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019);
  • Ирина Геращенко  сопредседатель фракции "Европейская солидарность";
  • Иван Крулько  нардеп от ВО "Батьківщина";
  • Олег Волошин  нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
  • Сергей Рахманин  нардеп от "Голоса";
  • Виктор Чумак  бывший исполняющий обязанности генпрокурора Украины (2020);
  • Сергей Фурса  заместитель директора Dragon Capital;
  • Сергей Щербина  главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";
  • Коба Накопия  депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение";
  • Роман Шлейнов  региональный редактор OCCRP, журналист интернет-издания журналистских расследований "Важные события";
  • Анна Бабинец  главный редактор агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо".

В студии подчеркнули, что пригласили на эфир и народных депутатов фракции "Слуга народа", но ответа от них пока не получили. 

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00. 

Контекст:

Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".

Теги: ВО Батьківщина, Александр Данилюк, Ирина Геращенко, Сергей Рахманин, Сергей Щербина, Единое национальное движение, ток-шоу, Анна Бабинец, Сергей Фурса, Коба Накопия, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Европейская солидарность, Свобода слова Савика Шустера
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