"Опять убрать из Украины". Тимошенко заявила, что "начинается новый этап" расправы над Шустером

"Хочу вас просто предупредить, наблюдая за всем, что вокруг вас происходит, что начинается период, когда новый этап такой мечты о расправе с вами – уже реальность. [...] Начнется попытка ликвидации программы "Свобода слова..." и вас лично – опять убрать из Украины", – сказала она.

По словам политика, она "следила за тем, как каждый президент в стране травил" Шустера и его программу, забирая "право говорить правду".

"Для многих людей в стране ваша программа – это уже последний глоток правды, который можно в стране увидеть, потому что манипуляция в информационном пространстве достигает апогея", – заявила Тимошенко.

Она призвала "всех, кто может", защитить свободу слова.

"Думаю, что это важно для всей страны", – подчеркнула Тимошенко.

"Украинская правда", ссылаясь на источники во власти, сообщала, что нардепы от монобольшинства в Раде решили бойкотировать ток-шоу, куда пригласили спикера парламента Дмитрия Разумкова, у которого есть разногласия с руководством "Слуги народа". В эфир онлайн представители "Слуги народа" также отказались выходить.