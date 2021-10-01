Возможная отставка Разумкова, обязательная вакцинация от COVID-19 и тарифы. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

1 октября в 21.00 на YouTube-канале Shuster online, а также на каналах "Украина" и "Украина 24" началась трансляция ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В эфире обсуждают конфликт главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова с фракцией "Слуга народа", результатом которого стал сбор подписей за его отставку, обязательную вакцинацию представителей ряда профессий в Украине и тарифы в отопительном сезоне 2021–2022. Гости студии: Разумков, лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко, основатель и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, экс-премьер, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман, мэр Киева, лидер партии УДАР Виталий Кличко, мэр Днепра, лидер партии "Пропозиція" Борис Филатов, эксперт ЮНИСЕФ в Украине Катерина Булавинова и другие.
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