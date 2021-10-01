Обязательная вакцинация и возможная отставка Разумкова. 1 октября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Гости студии будут говорить о конфликте главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова с фракцией "Слуга народа", результатом которого стал сбор подписей за его отставку, об обязательной вакцинации представителей ряда профессий в Украине и о тарифах в отопительном сезоне 2021–2022, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.
Разумков будет гостем студии. Также на эфир приглашены:
- лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко;
- основатель и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
- экс-премьер, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман;
- мэр Киева, лидер партии УДАР Виталий Кличко;
- мэр Днепра, лидер партии "Пропозиція" Борис Филатов;
- международный консультант по здравоохранению Жан-эль Малкин;
- эксперт ЮНИСЕФ в Украине Катерина Булавинова;
- бизнесмен, совладелец торгового центра Гарик Корогодский;
- врач-эпидемиолог Тарас Жиравецкий;
- директор специализированной школы Киева № 210 Дмитрий Ламза.
Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Контекст:
Программа Шустера выходит по пятницам с сентября 2019 года.