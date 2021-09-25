Трое из четырех несовершеннолетних украинцев живут с надеждой на завтрашний день – опрос

76% украинцев в возрасте 16–18 лет живут с надеждой на завтрашний день Фото: depositphotos.com

Несовершеннолетним респондентам задали вопрос, какая эмоция преобладает в их жизни сегодня.

76% опрошенных ответили, что живут с надеждой на завтрашний день, 14% – со страхом, 10% – испытывают унижение из-за условий, в которых живут.

"На них сегодня никто не обращает внимания. Ну, 16 лет, молодые, что там в голове. Но эти люди через два года будут голосовать, они будут уже участвовать активно в политической жизни страны", – отметил ведущий ток-шоу Савик Шустер.

В то же время среди всех украинцев меньше половины (48% опрошенных) живут с надеждой на завтрашний день, а 30% – со страхом.