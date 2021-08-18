76% украинцев считают себя счастливыми людьми – опрос

39% украинцев заявили, что однозначно могут назвать себя счастливыми Фото: ЕРА

39% опрошенных заявили, что однозначно могут назвать себя счастливыми.

37% респондентов ответили, что скорее чувствуют себя счастливыми людьми.

В то же время 11% украинцев сказали, что скорее не могут назвать себя счастливыми.

8% опрошенных однозначно чувствуют себя несчастливыми.

Еще 5% – затруднились с ответом.

Скриншот: uifuture.org

Опрос проводился с 17 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 5000 респондентов методом "лицом к лицу". Статистическая погрешность для выборочной совокупности в целом с вероятностью 0,95 не превышает 1,41%.