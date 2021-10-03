Документы Pandora Papers частично подтвердили получение фирмами Зеленского $40 млн от Коломойского – СМИ

Более 600 журналистов со всего мира год исследовали 11,9 млн офшорных документов, которые стали публичными после новой масштабной утечки. Этот проект получил название Pandora Papers.

От Украины документы исследовали журналисты проекта "Слідство.Інфо". Журналисты нашли подтверждения схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили $40 млн от компаний, связанных с Коломойским. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1".

Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году кварталовцы зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и сценариста и режиссера продуктов студии "Квартал 95" Андрея Яковлева.

Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую "трастовую декларацию" – документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.

Как пояснил "Слідству.Інфо" эксперт по структурированию активов Максим Греков, трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть фирма Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального – Зеленского и его партнеров.

Как выяснили журналисты из документов Pandora Papers, $40 млн формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал.

"В то же время офшорные компании, которые, вероятно, перечисляли средства кварталовцам, подозреваются в отмывании миллиардов из "Приватбанка" – совладельцем этого банка ранее был Коломойский", – отмечают журналисты.

Кроме того, по данным источников "Слідства.Інфо", перевод денег происходил через кипрский филиал "Приватбанка" – тот самый, через который бизнесмен мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "Квартала 95" имела счет в этом банке.

"То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег", – делают вывод журналисты.

"Слідство.Інфо" пыталось получить комментарии от всех фигурантов этой истории, однако на вопрос журналистов ответил только Борис Шефир.

На вопрос, зачем "Кварталу 95" офшоры, он ответил: "Это вы поставьте нашим законодателям [вопросы], которые такую ситуация создали, что постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно – защитить свои интересы".

Шефир также добавил, что начал закрывать офшорную часть бизнеса.

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Видео: slidstvo info / YouTube