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Документы Pandora Papers частично подтвердили получение фирмами Зеленского $40 млн от Коломойского – СМИ

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Расследование о Зеленском базировалось на сливе офшорных документов под названием Pandora Papers
Расследование о Зеленском базировалось на сливе офшорных документов под названием Pandora Papers
Фото: EPA

Документы Pandora Papers – новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали офшорные компании, – частично подтвердили схему перевода средств от структур бизнесмена Игоря Коломойского на офшорные фирмы президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо".

Более 600 журналистов со всего мира год исследовали 11,9 млн офшорных документов, которые стали публичными после новой масштабной утечки. Этот проект получил название Pandora Papers.

От Украины документы исследовали журналисты проекта "Слідство.Інфо". Журналисты нашли подтверждения схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили $40 млн от компаний, связанных с Коломойским. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1".

Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году кварталовцы зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и сценариста и режиссера продуктов студии "Квартал 95" Андрея Яковлева.

Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую "трастовую декларацию" – документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.

Как пояснил "Слідству.Інфо" эксперт по структурированию активов Максим Греков, трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть фирма Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального – Зеленского и его партнеров.

Как выяснили журналисты из документов Pandora Papers, $40 млн формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал.

"В то же время офшорные компании, которые, вероятно, перечисляли средства кварталовцам, подозреваются в отмывании миллиардов из "Приватбанка" – совладельцем этого банка ранее был Коломойский", – отмечают журналисты.

Кроме того, по данным источников "Слідства.Інфо", перевод денег происходил через кипрский филиал "Приватбанка" – тот самый, через который бизнесмен мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "Квартала 95" имела счет в этом банке.

"То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег", – делают вывод журналисты.

"Слідство.Інфо" пыталось получить комментарии от всех фигурантов этой истории, однако на вопрос журналистов ответил только Борис Шефир.

На вопрос, зачем "Кварталу 95" офшоры, он ответил: "Это вы поставьте нашим законодателям [вопросы], которые такую ситуация создали, что постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно – защитить свои интересы".

Шефир также добавил, что начал закрывать офшорную часть бизнеса.

ВИДЕО
Видео: slidstvo info / YouTube
Контекст:

Обнародование расследования "Слідства.Інфо" сопровождалось скандалом. Днем 3 октября главред проекта Анна Бабинец сообщила о срыве премьерного показа фильма-расследования "Офшор 95". По словам Бабинец, за несколько часов до премьеры директор Малой оперы, где планировали показать фильм, Алексей Прасол ей и сказал, что показа не будет.

Однако вечером того же дня журналисты проекта сообщили, что руководство столичной Малой оперы передумало и разрешило показ. Премьера состоялась в 19.00.

Теги: СМИ, Игорь Коломойский, расследование, Владимир Зеленский, студия Квартал 95, офшор, Иван Баканов, Сергей Шефир, Борис Шефир
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