Премьеру фильма-расследования о "тесных связях" Зеленского с олигархом сорвали за несколько часов до показа – журналист

По словам Бабинец, за несколько часов до премьеры директор Малой Оперы Алексей Прасол ей и сказал, что показа не будет

"Мы не будем показывать фильм о президенте", – процитировала она собеседника.

"Впоследствии Алексей написал, что у них нет света и вообще ремонт. Я приехала, убедились, что свет есть, а ремонта нет. Однако постеры с нашим фильмом из помещения сняли, работникам сказали, что короткий день – опера закрывается в 17.00. Алексей сказал мне по телефону, что ничего не знает о нашем фильме и бросил трубку. Соглашение у нас заключено, локация оплачена", – отметила Бабинец.

"Слідство.Інфо" ищет новую локацию для показа фильма.

На странице Facebook-мероприятия о премьерном показе говорится, что журналисты подготовили фильм-расследование о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Тесные связи с олигархом. Распутаны сложные схемы. Грязные деньги. Много грязных денег", – указано в анонсе. Имя олигарха ни в посте Бабинец, ни в анонсе не упоминается, "Украинская правда" пишет, что речь идет о бизнесмене Игоре Коломойском.