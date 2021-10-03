Зеленский рассказал, планирует ли СНБО в ближайшее время вводить санкции против олигархов или медиа

На вопрос, планирует ли СНБО вводить санкции против олигархов или медиа, президент ответил: "Нет. Насколько мне известно, сегодня нет".

"Но СНБО работает постоянно. Есть много вопросов по поводу недр, не весь список пришел с Кабмина по поводу преступников. Там даже было несколько ошибок, исправляются некоторые ошибки, они уже исправлены, и дополняется этот список. Знаю, что не дожали тематику с контрабандой. Это я точно знаю, потому что была поставлена задача в течение двух недель доработать. Это, по-моему, будет в конце этой недели", – сказал он.