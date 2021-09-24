Власти США разрешили Коломойскому продать недвижимость в Техасе, чтобы избавиться от долгов

Долги за здание касаются налога на недвижимость, пени и выплат в пользу местной общины.

Разрешение на продажу дал минюст США.

Купить здание за $23,3 млн согласилась компания по недвижимости Centurion American, указано в документах. Сделка будет окончательно оформлена 27 сентября.

"Радіо Свобода" отмечает, что деньги, оставшиеся после выплаты долгов и налогов, разместят на депозитный счет, которым до завершения судебного разбирательства в отношении Коломойского будет управлять правительство США.

Недвижимость компании Коломойского в Техасе не занята и поэтому не может получать прибыль для покрытия расходов на содержание, уплату налогов и различных взносов.