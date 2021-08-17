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В США сгорел завод Коломойского – журналист

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Фабрику Коломойского подозревают в загрязнении среды
Фабрику Коломойского подозревают в загрязнении среды
Фото: EPA

В американском штате Огайо сгорел сталелитейный завод, принадлежащий украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом написал в Twitter журналист-расследователь Майкл Саллах.

По словам журналиста, следователи по пожарной безопасности Огайо подозревают, что завод бизнесмена подожгли.

"Пожар вспыхнул всего через два дня после того, как Генеральная прокуратура Огайо приняла решение о масштабном экологическом деле против фабрики после обнаружения гор токсичных отходов, покрывающих ее территорию, и опасных отходов, которые сливались в близлежащую реку", – пишет он.

Издание Pittsburgh Post-Gazette в апреле этого года писало, что на расположенных в США сталелитейных заводах Коломойского в разные годы произошло несколько взрывов из-за халатного отношения к безопасности. В частности, на предприятии Warren Steel в штате Огайо произошли два взрыва, в результате которых пострадали рабочие.

Контекст:

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского "в связи с его причастностью к крупной коррупции". Коломойскому, его жене и детям запрещен въезд в США. Офис президента Украины поблагодарил США "за поддержку деолигархизации". В Евросоюзе заявили, что поддерживают санкции США против Коломойского.

Коломойский входит в десятку богатейших украинцев. Журнал "Forbes Украина" в 2020 году оценивал его состояние в $1 млрд (восьмое место в списке самых богатых), журнал НВ – в $1,18 млрд (шестое место).

Теги: США, экология, пожар, Игорь Коломойский
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