В США сгорел завод Коломойского – журналист

По словам журналиста, следователи по пожарной безопасности Огайо подозревают, что завод бизнесмена подожгли.

"Пожар вспыхнул всего через два дня после того, как Генеральная прокуратура Огайо приняла решение о масштабном экологическом деле против фабрики после обнаружения гор токсичных отходов, покрывающих ее территорию, и опасных отходов, которые сливались в близлежащую реку", – пишет он.

The fire erupted just two days after the Ohio attorney general's office settled a massive environmental action against the factory after mounds of toxic waste were found covering he property -- and hazardous waste was flowing into the nearby river. — Michael Sallah (@MikeSallah7) August 16, 2021

Издание Pittsburgh Post-Gazette в апреле этого года писало, что на расположенных в США сталелитейных заводах Коломойского в разные годы произошло несколько взрывов из-за халатного отношения к безопасности. В частности, на предприятии Warren Steel в штате Огайо произошли два взрыва, в результате которых пострадали рабочие.