В TIU Canada заявили, что команду отключить от сети солнечную станцию компании давал лично Коломойский

"Солнечную электростанцию канадского инвестора полностью отключили от сетей Никопольского завода ферросплавов 2 марта 2020 года. По нашему мнению, такое отключение незаконно", – сказала адвокат Екатерина Манойленко.

Она рассказала, что на заводе сообщили о необходимости провести ремонт по предписанию Государственной инспекции по энергетическому надзору, но предписание датировано 2015 годом, СЭС подключили в 2018-м, а решили отключить на основании предписания – в 2020-м.

"В предписании также нет вообще ни слова о необходимости проведения ремонта линий или отключения солнечной электростанции ООО "Экотехник Никополь". Вообще ни слова об этой солнечной электростанции в этом документе нет. И конечно, это неудивительно, поскольку предписание было выдано в 2015 году, а солнечная электростанция была построена и введена в эксплуатацию и подключена к сетям уже позже", – подчеркнула юрист.

Компания получила лицензию на солнечную электростанцию в 2017 году, и тогда инвестору не было известно ничего о предписании энергонадзора.

"Отключение было совершено якобы для проведения ремонта. Однако начиная с 2020 года и по состоянию на сегодня, то есть почти полтора года, такой ремонт не проводится, – заявила Манойленко. – По состоянию на июль 2021-го линии находятся под напряжением и работают по схеме нормального режима. То есть ремонт не производится, а при этом электростанция отключена".

Белякова добавила, что после получения письма от завода об отключении руководство TIU Canada вышло на переговоры с менеджментом НЗФ.

"Когда мы приехали, весь топ-менеджмент ферросплавного завода собрался на эту встречу и на наш вопрос, в чем же действительно дело и сколько им нужно времени на ремонт, они сказали, что "извините, но мы просто получили такое задание от нашего акционера завода, главного акционера (по данным "Укринформа", контрольным пакетом акций завода владеет бизнесмен Игорь Коломойский. – "ГОРДОН"), и именно поэтому мы вас должны отключить". Ну и после этого нам было понятно, что, к сожалению, мы ничего не сможем сделать и эти вопросы, которые озвучили мои коллеги-адвокаты, те, что мы решаем в суде, – я очень надеюсь, что мы их решим все же", – заявила она.

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Видео: Інтерфакс-Україна / YouTube