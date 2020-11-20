Канадская компания подала в суд на Никопольский завод ферросплавов

Никопольский завод ферросплавов отключил от сети завод канадской компании TIU Canada, что привело к убыткам на сумму более чем €200 тыс. и возможному увольнению 30 работников.

TIU Canada работает в Украине с 2016 года Фото: TIU Canada / Facebook

Канадская компания в области "зеленой" энергетики TIU Canada подала в суд на Никопольский завод ферросплавов за незаконное отключение от сети. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

По информации Elektrovesti.net, предварительное слушание состоялось 18 ноября в Хозяйственном суде Киева. Следующее назначено на 16 декабря.

"Несмотря на украинское законодательство, запрещающее отключать производителей от сети без их разрешения, Никопольский завод ферросплавов нелегально отключил станцию TIU Canada 1 марта 2020 года. TIU Canada требует скорейшего подключения к электросети и намерена привлечь НЗФ и его акционеров к полной ответственности в соответствии с законодательством Украины и Канады", – говорится в заявлении компании.

По информации издания, завод отключил электростанцию от сети и объяснил это ремонтными работами, ведь СЭС подключена к подстанции на территории НЗФ. Это привело к убыткам на сумму более чем €200 тыс. и вероятному увольнению 30 работников.

"Мы имеем дело с типичным примером попытки оказания давления на иностранного инвестора и хищения активов со стороны олигархов. Как лидер в отрасли корпоративной социальной ответственности в Украине, мы надеялись, что такое поведение осталось в прошлом, но, увы, коррупция продолжается", – сообщил генеральный директор TIU Canada Майкл Юркович.

Компания TIU Canada работает в Украине с 2016 года. В 2018-м была установлена Никопольская СЭС, рассчитанная на 10,5 МВт.

Никопольский завод ферросплавов является крупнейшим предприятием Украины по производству силико- и ферромарганца. По данным "Европейской правды", его контролирует группа EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука, а также группа "Приват" Игоря Коломойского и бизнесмена Геннадия Боголюбова.