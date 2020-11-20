ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Канадская компания подала в суд на Никопольский завод ферросплавов

Никопольский завод ферросплавов отключил от сети завод канадской компании TIU Canada, что привело к убыткам на сумму более чем €200 тыс. и возможному увольнению 30 работников.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
TIU Canada работает в Украине с 2016 года
TIU Canada работает в Украине с 2016 года
Фото: TIU Canada / Facebook

Канадская компания в области "зеленой" энергетики TIU Canada подала в суд на Никопольский завод ферросплавов за незаконное отключение от сети. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

По информации Elektrovesti.net, предварительное слушание состоялось 18 ноября в Хозяйственном суде Киева. Следующее назначено на 16 декабря.

"Несмотря на украинское законодательство, запрещающее отключать производителей от сети без их разрешения, Никопольский завод ферросплавов нелегально отключил станцию TIU Canada 1 марта 2020 года. TIU Canada требует скорейшего подключения к электросети и намерена привлечь НЗФ и его акционеров к полной ответственности в соответствии с законодательством Украины и Канады", – говорится в заявлении компании.

По информации издания, завод отключил электростанцию от сети и объяснил это ремонтными работами, ведь СЭС подключена к подстанции на территории НЗФ. Это привело к убыткам на сумму более чем €200 тыс. и вероятному увольнению 30 работников.

"Мы имеем дело с типичным примером попытки оказания давления на иностранного инвестора и хищения активов со стороны олигархов. Как лидер в отрасли корпоративной социальной ответственности в Украине, мы надеялись, что такое поведение осталось в прошлом, но, увы, коррупция продолжается", – сообщил генеральный директор TIU Canada Майкл Юркович.

Компания TIU Canada работает в Украине с 2016 года. В 2018-м была установлена Никопольская СЭС, рассчитанная на 10,5 МВт.

Никопольский завод ферросплавов является крупнейшим предприятием Украины по производству силико- и ферромарганца. По данным "Европейской правды", его контролирует группа EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука, а также группа "Приват" Игоря Коломойского и бизнесмена Геннадия Боголюбова.

Теги: Канада, энергетика, бизнес, Никополь, законодательство, закон, олигархи, ферросплавы, электростанция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Злоумышленники взломали и удалили страницу писательницы Карпы в Instagram
Злоумышленники взломали и удалили страницу писательницы Карпы в Instagram
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
Участница дуэта Anna Maria рассказала, почему три года скрывала рождение сына
Участница дуэта Anna Maria рассказала, почему три года скрывала рождение сына
Ресторатор Борисов в седьмой раз станет отцом
Ресторатор Борисов в седьмой раз станет отцом
  "Баклажанная чепурга". Полякова показала, как готовит икру из баклажанов
  "Баклажанная чепурга". Полякова показала, как готовит икру из баклажанов
"Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре". Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к "Евровидению 2021"
"Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре". Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к "Евровидению 2021"
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
В белых носках и без бровей. Melovin показал первые фото в новом образе
В белых носках и без бровей. Melovin показал первые фото в новом образе
Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе
Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
Ефросинина рассказала, кого из украинских мужчин считает красавчиками
Ефросинина рассказала, кого из украинских мужчин считает красавчиками
"Пока молоды и красивы, снимите пеньюар". Приходько позировала лежа в ванне
"Пока молоды и красивы, снимите пеньюар". Приходько позировала лежа в ванне
Димопулос показала, как выглядит на неудачных снимках
Димопулос показала, как выглядит на неудачных снимках
Шепелев поспорил с отцом из-за своего сына
Шепелев поспорил с отцом из-за своего сына
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
"Буденовец Катя в бане". 63-летняя Рождественская показала обнаженку
"Буденовец Катя в бане". 63-летняя Рождественская показала обнаженку
51-летняя Лопес засветила голую грудь
51-летняя Лопес засветила голую грудь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS