Зеленский анонсировал законопроект о национальных общинах

Зеленский: "Национальные меньшинства" звучит, как мне кажется, унизительно, и многие специалисты соглашаются с этим Фото: EPA

"Отдельно мы объединяем законом, я считаю, очень важным, о национальных общинах. Моя была большая просьба и скоро это решится на законодательном уровне, чтобы не было у нас национальных меньшинств, имею в виду: звучать так не может. Звучит, как мне кажется, унизительно, и многие специалисты соглашаются с этим. И мы хотим, чтобы это были национальные общины", – сказал он.

По его словам, проект закона разработан, но его хотят обсудить с представителями нацменьшинств.