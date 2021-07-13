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Зеленский: Ни одна национальность в Украине не должна чувствовать себя меньшинством

Зеленский: Украина наш общий, добрый, теплый и крепкий дом
Зеленский: Украина – наш общий, добрый, теплый и крепкий дом
Фото: president.gov.ua

В Украине активно работают над законом о национальных сообществах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 13 июля на Всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Именно сообществ, не меньшинств. Я считаю, что это очень важно звучит. Потому что ни одна национальность в Украине не должна чувствовать себя меньшинством. Чувствовать менее важной, защищенной или счастливой. Никто не может быть в меньшинстве, все мы – граждане Украины. Все мы – достойные и родные. И Украина – наш общий, добрый, теплый и крепкий дом", – сказал глава государства. 

По его словам, каждое национальное сообщество должно быть неотъемлемой частью украинского общества, не теряя при этом своих традиций, самобытности и языка.

Контекст:

В Верховной Раде сейчас разрабатывают законопроект о национальных меньшинствах, чтобы их представители могли развивать свою идентичность и в то же время на 100% быть гражданами Украины, сообщил в марте министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Цель в том, чтобы представители национальных меньшинств могли на 100% сохранять и развивать свою идентичность и в то же время на 100% быть гражданами Украины", – объяснял Кулеба.

В Европейском союзе ожидают, что новый закон о нацменьшинствах "разрешит все открытые проблемы предыдущего законодательства о государственном языке и образовании".

В резолюции Европарламента по выполнению Украиной условий Соглашения об ассоциации с ЕС, принятой 10 февраля, также есть параграфы, посвященные национальным меньшинствам. В них Украину призывают, в частности, выполнять рекомендации и заключения Венецианской комиссии по закону о поддержке функционирования украинского языка в качестве государственного, "действовать с высочайшей степенью внимания и баланса по отношению к национальным меньшинствам, их языкам и их правам на образование".

Теги: Украина, образование, национальные меньшинства, Владимир Зеленский, закон, традиции
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