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Зеленский: СНБО работал до меня? Да все называли его "кладбищем"

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Зеленский: Что делал СНБО, когда у нас забирали наши территории?
Зеленский: Что делал СНБО, когда у нас забирали наши территории?
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции 3 октября, что до его президентства Совет нацбезопасности и обороны был "мертвым органом". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Что касается СНБО... Как президент не хочу это говорить, но это что, был реальный орган? Он работал до меня? Были какие-то решения? Да все говорили, что это "кладбище". Некуда девать министров, нельзя просто уволить, надо их отправлять туда. Был реальный Совет нацбезопасности и обороны, принимающий серьезные решения? Начало войны, серьезная санкционная политика, не отдать Крым, отправить туда войска... Что делал СНБО, когда у нас забирали наши территории? Ноль. Не один балл. Ноль. И тут заработал орган, и выглядит достаточно мощным, и действительно так выглядит, что "а что они себе позволяют?". На место ставим предателей государства – вот что они себе позволяют. Неправильно это? Нет вопросов. Будет после меня по-другому. А после меня точно будет, с чем вас и поздравляю", – сказал президент.

Контекст:

Заседания СНБО, как правило, проходят по пятницам.

С февраля 2021 года СНБО принял несколько решений о введении санкций. В частности, под действие ограничительных мер попали нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак, пророссийсий блогер Анатолий Шарий, его жена Ольга,  главред издания "Страна" Игорь Гужва, а также сотни "воров в законе". Кроме того, санкции были введены против каналов Козака "112 Украина", NewsOne и ZIK, против издания "Страна" и ряда других юридических лиц.

Теги: СНБО, Владимир Зеленский
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