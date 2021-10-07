Рада уволила Разумкова с поста спикера парламента

За отзыв Разумкова отдали голоса 284 нардепа, против – 74, воздержались – шесть.

Скриншот: Телеканал Рада. Прямий ефір / YouTube

"Дмитрий Александрович, на мой взгляд, отступил от общих принципов и больше не является членом нашей команды и не может представлять нашу партию на такой высокой должности", – заявил глава партии "Слуга народа", первый замглавы фракции Александр Корниенко.

Говоря о вопросах политсилы к Разумкову, Корниенко заявил, что в Раде работает принцип "друзьям и себе все, а врагам – регламент". По его словам, одни комитеты получали выводы быстрее других, их законы чаще попадали в повестку дня. В числе претензий он назвал также долгое неназначение главы Аппарата Верховной Рады, отступы от темы повестки дня при выступлениях в парламенте, отсутствие прогресса в имплементации реформы Рады.

Описывая политические разногласия партии со спикером, Корниенко напомнил, что Разумков не голосовал за санкции СНБО против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука (сам Разумков говорил, что голосовал за санкции против Медведчука, но с замечаниями).

"Мы так поняли, что во всех грехах парламентского большинства "слуг народа" виноват Разумков", – прокомментировал выступление Корниенко замглавы фракции "Батьківщина" Сергей Соболев.

Сам Разумков также отметил, что когда он слушал коллег из монобольшинства, у него возникал вопрос: "крепость тоже я развалил?". Он подчеркнул, что считает свои действия на посту спикера правильными и что всегда отстаивал те позиции, в которые верит.

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявлял о нарушении регламента при включении этого вопроса в повестку дня. Он подчеркнул, что отчет спикера только сегодня утром поступил в распоряжение народных депутатов и времени на его изучение было недостаточно.

Разумков в связи с конфликтом интересов не голосовал по этому вопросу и не вел заседание. В качестве ведущего выступал нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

У Разумкова завтра, 8 октября, день рождения. Комментируя выбор даты для голосования за его отзыв, он замечал, что "хорошо относится к подаркам, особенно к дешевым". Он также заявлял, что депутатов монобольшинства, которые не хотят голосовать за его отставку, вызывают на Банковую.

После увольнения Разумков собирается продолжать работу в парламенте и собрать собственную команду.