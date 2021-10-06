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Разумков: Голосовать за отставку будут накануне моего дня рождения. Я хорошо отношусь к подаркам, особенно к дешевым

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У Разумкова день рождения 8 октября
У Разумкова день рождения 8 октября
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 6 октября в эфире телеканала "Украина 24" сказал, что голосование за его отставку произойдет накануне его дня рождения.

"Действительно, все это [голосование за отставку] будет происходить накануне моего дня рождения. Я хорошо отношусь к подаркам, особенно к дешевым. Если мы говорим о подарках, я к этому абсолютно нормально отношусь. Могли бы и 8-го [октября, в день  рождения Разумкова] проголосовать. Тоже было бы неплохо", – сказал спикер. 

Разумков подчеркнул, что плохо относится вызову депутатов, которые не хотят голосовать за его отставку, в "разные здания", в том числе в Офис президента Украины.

Разумкову 8 октября исполнится 38 лет.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У парламентской фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается президент Украины Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.

2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщал, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

Арахамия прогнозирует, что за отставку Разумкова проголосуют более 240 нардепов. Претендентом на должность председателя Рады называют Стефанчука. Корниенко сказал, что готов занять должность вице-спикера.

Разумков говорил 5 октября, что в случае отставки намерен создать собственную большую команду.

Теги: депутаты, отставка, голосование, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Офис президента Украины
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