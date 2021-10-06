Рада определилась, кто будет вести заседание во время рассмотрения вопроса об отзыве Разумкова. Среди претендентов были Гетманцев, Лерос и Гончаренко

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко предложил кандидатуру Гетманцева, нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко – внефракционного нардепа Гео Лероса, депутата Рады от "Слуги народа" Юрия Корявченкова и нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк озвучил фамилию представителя "Слуги народа" Александра Бакумова.

Корявченков взял самоотвод, остальные претенденты заявили о конфликте интересов. Голосование за кандидатов было рейтинговым. Голоса распределились так:

По итогам голосования кандидатуру Гетманцева поставили еще раз на голосование, решение поддержали 239 нарлепов.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается президент Украины Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.

2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщал, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

Арахамия прогнозирует, что за отставку Разумкова проголосуют более 240 нардепов. Претендентом на должность председателя Рады называют Стефанчука. Глава партии "Слуга народа", замглавы этой фракции в Раде Александр Корниенко сказал, что готов занять должность вице-спикера.

Разумков говорил 5 октября, что в случае отставки намерен создать собственную большую команду.