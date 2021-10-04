Кадровые перестановки в Кабмине. Рада может заменить до пяти министров – СМИ

Правительство под руководством Шмыгаля начало работу в марте прошлого года Фото: depositphotos.com

По словам нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры, в ближайшее время могут заменить до пяти министров. Его коллега, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подтвердил эти цифры.

Собеседники агентства указали, что под угрозой увольнения вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, министр социальной политики Марина Лазебная, министр обороны Андрей Таран, министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский и первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко.

На место Уруского до субботы, 2 октября, рассматривали главу комитета Верховной Рады по экономическому развитию, депутата от "Слуги народа" Дмитрия Наталуху. В президентской команде задумались над поиском других кандидатов после того, как Наталуха публично высказался против отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова, пишет агентство.

В правящей команде еще не определились, кем заменить Лазебную и Тарана, отметили источники.

По информации "РБК-Украина", Абрамовский стал единственным министром, кто подготовил заявление об уходе. В Минэкологии может перейти один из депутатов от "Слуги народа". Другой собеседник издания допустил, что ведомством будет руководить исполняющий обязанности, выбранный Кабмином.

В президентской команде усомнились в мотивации Любченко, утверждают несколько собеседников издания. Если вопрос отставки Любченко дойдет до Рады, его место может занять замглавы Офиса президента Украины Юлия Свириденко.

"Есть подозрения, что он [Любченко] оказывал некоторые преференции [украинскому бизнесмену Ринату] Ахметову в своих корыстных целях", – объяснил один из влиятельных депутатов от "Слуги народа".