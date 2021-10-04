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Кадровые перестановки в Кабмине. Рада может заменить до пяти министров – СМИ

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Правительство под руководством Шмыгаля начало работу в марте прошлого года
Правительство под руководством Шмыгаля начало работу в марте прошлого года
Фото: depositphotos.com

Кадровые перестановки в Кабинете Министров Украины планируют провести во второй половине октября. Об этом сообщило агентство "РБК-Украина" 4 октября со ссылкой на собственные источники.

По словам нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры, в ближайшее время могут заменить до пяти министров. Его коллега, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подтвердил эти цифры.

Собеседники агентства указали, что под угрозой увольнения вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, министр социальной политики Марина Лазебная, министр обороны Андрей Таран, министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский и первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко.

На место Уруского до субботы, 2 октября, рассматривали главу комитета Верховной Рады по экономическому развитию, депутата от "Слуги народа" Дмитрия Наталуху. В президентской команде задумались над поиском других кандидатов после того, как Наталуха публично высказался против отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова, пишет агентство.

В правящей команде еще не определились, кем заменить Лазебную и Тарана, отметили источники. 

По информации "РБК-Украина", Абрамовский стал единственным министром, кто подготовил заявление об уходе. В Минэкологии может перейти один из депутатов от "Слуги народа". Другой собеседник издания допустил, что ведомством будет руководить исполняющий обязанности, выбранный Кабмином.

В президентской команде усомнились в мотивации Любченко, утверждают несколько собеседников издания. Если вопрос отставки Любченко дойдет до Рады, его место может занять замглавы Офиса президента Украины Юлия Свириденко.

"Есть подозрения, что он [Любченко] оказывал некоторые преференции [украинскому бизнесмену Ринату] Ахметову в своих корыстных целях", – объяснил один из влиятельных депутатов от "Слуги народа".

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о наличии вопросов "минимум к троим" министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью.

Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во фракции "Слуга народа" уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

Издание "Телеграф" 6 сентября со ссылкой на свои источники писало об обсуждении отставки Тарана, Лазебной, Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова и министра юстиции Дениса Малюськи.

Шмыгаль 14 сентября заявлял, что у него нет претензий к членам Кабмина.

Теги: Ринат Ахметов, отставка, Олег Уруский, Андрей Таран, Дмитрий Наталуха, увольнение, Слуга народа, Даниил Гетманцев, Роман Абрамовский, Марина Лазебная, Ярослав Железняк, Алексей Любченко, Юлия Свириденко
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