Разумков: Депутатов, которые не хотят голосовать за мою отставку, вызывают на Банковую

"Депутатов, которые не хотят голосовать за мою отставку, сегодня вызывают в те или иные здания. Например, на Банковую. И начинают им рассказывать, как и что надо делать в парламенте. Мы же о демократии с вами? Хотите со мной поспорить – давайте. Зачем вы людей трогаете? Это нормально, мы с такими принципами шли, с такими подходами? Нет", – отметил Разумков.

Спикер Рады еще раз напомнил, что не будет препятствовать своей отставке.

"Людей не трогайте, оставайтесь людьми. Вам с ними в зале потом работать", – сказал он.

Верховная Рада Украины 5 октября отстранила Разумкова от ведения заседаний на два пленарных дня "за грубое нарушение регламента". Такое решение поддержали 200 народных депутатов из фракции "Слуга народа", шестеро воздержались (Александр Бакумов, Роман Бабий, Дмитрий Гурин, Ольга Коваль, Денис Маслов и Дмитрий Микиша). Еще шестеро нардепов от этой фракции проголосовали против такого решения (Людмила Буймистер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Василий Мокан и Нелли Яковлева).