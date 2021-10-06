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Разумков: Депутатов, которые не хотят голосовать за мою отставку, вызывают на Банковую

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Разумков говорил, что намерен создать собственную большую команду
Разумков говорил, что намерен создать собственную большую команду
Фото: rada.gov.ua

В Офис президента Украины вызывают народных депутатов, которые не ходят голосовать за отставку спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Об этом Разумков сказал 6 октября в эфире телеканала "Украина 24".

"Депутатов, которые не хотят голосовать за мою отставку, сегодня вызывают в те или иные здания. Например, на Банковую. И начинают им рассказывать, как и что надо делать в парламенте. Мы же о демократии с вами? Хотите со мной поспорить – давайте. Зачем вы людей трогаете? Это нормально, мы с такими принципами шли, с такими подходами? Нет", – отметил Разумков.

Спикер Рады еще раз напомнил, что не будет препятствовать своей отставке.

"Людей не трогайте, оставайтесь людьми. Вам с ними в зале потом работать", – сказал он.

Верховная Рада Украины 5 октября отстранила Разумкова от ведения заседаний на два пленарных дня "за грубое нарушение регламента". Такое решение поддержали 200 народных депутатов из фракции "Слуга народа", шестеро воздержались (Александр Бакумов, Роман Бабий, Дмитрий Гурин, Ольга Коваль, Денис Маслов и Дмитрий Микиша). Еще шестеро нардепов от этой фракции проголосовали против такого решения (Людмила Буймистер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Василий Мокан и Нелли Яковлева).

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У парламентской фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается президент Украины Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.

2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщал, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

Арахамия прогнозирует, что за отставку Разумкова проголосуют более 240 нардепов. Претендентом на должность председателя Рады называют Стефанчука. Корниенко сказал, что готов занять должность вице-спикера.

Разумков говорил 5 октября, что в случае отставки намерен создать собственную большую команду.

Теги: выборы, демократия, отставка, конфликт, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Офис президента Украины
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