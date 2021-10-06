Разумков: Глава Верховной Рады – это глава всего парламента, а не монобольшинства

Разумков сказал, что у него нет подчиненных Фото: rada.gov.ua

"Я шел тем путем, с которым пришел на эту должность. путь у меня не менялся, это довольно прямая линия, по которой я иду по жизни. А почему у других она пошла зигзагом, это наверно, не мне отвечать", – отметил он.

Спикер добавил, что управление Радой забирает много времени и сил.

"Глава Верховной Рады – это [глава всего парламента], а не глава монобольшинства. Я именно поэтому и ушел с должности и предлагал [на замену главу партии "Слуга народа"] Александра Сергеевича [Корниенко]". Потому что я считаю, что этим надо заниматься. До этого претензий со стороны коллег по поводу узурпации моей власти как главы Верховной Рады, или даже со стороны оппозиции, не так много звучало", – отметил он.

По словам Разумкова, у него нет подчиненных.

"Народные депутаты все равны. Просто кто-то считает себя равнее других. Но время расставит все на свои места и мы увидим, что такое узурпация", – заключил он.