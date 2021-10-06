Разумков распорядился увеличить количество журналистов в Раде

Разумков подписал распоряжение об увеличении числа журналистов в Раде за несколько дней до его возможного отзыва с должности Фото: rada.gov.ua

Об этом его пресс-секретарь Ольга Туний сообщила в Facebook.

"В связи с многочисленными обращениями журналистов, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах. Теперь в пресс-центре на третьем этаже может работать до 200 человек, на балконе прессы в зале заседаний – 30 человек, в кулуарах второго этажа – 200 человек", – написала она.

Также сняты ограничения на передвижение по кулуарам Рады на втором этаже.

Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила в Telegram, что политсила приветствует это решение и считает своевременным.