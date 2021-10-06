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Разумков распорядился увеличить количество журналистов в Раде

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Разумков подписал распоряжение об увеличении числа журналистов в Раде за несколько дней до его возможного отзыва с должности
Разумков подписал распоряжение об увеличении числа журналистов в Раде за несколько дней до его возможного отзыва с должности
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества журналистов, которые могут работать в парламенте.

Об этом его пресс-секретарь Ольга Туний сообщила в Facebook. 

"В связи с многочисленными обращениями журналистов, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах. Теперь в пресс-центре на третьем этаже может работать до 200 человек, на балконе прессы в зале заседаний – 30 человек, в кулуарах второго этажа – 200 человек", – написала она. 

Также сняты ограничения на передвижение по кулуарам Рады на втором этаже. 

https://www.facebook.com/olga.tuniy/posts/4292943600824296

Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила в Telegram, что политсила приветствует это решение и считает своевременным. 

Контекст:

Доступ журналистов в Верховную Раду был ограничен в начале марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. В мае ограничения ослабили – в частности представителям СМИ разрешили вернуться в ложу прессы.

В сентябре 2021 года Разумков распорядился "частично открыть кулуары": допускалось присутствие 120 человек в пресс-центре на третьем этаже, 30 человек в пресс-ложе балкона сессионного зала, и до 40 журналистов в отведенной части кулуаров на втором этаже. Представители медиа тогда говорили, что даже во времена экс-президента Виктора  Януковича таких ограничений не было. 

В Верховной Раде 4 октября 2021 года запустили процедуру отзыва Разумкова с должности председателя парламента. Он заявлял, что на этой неделе в повестке не может появиться вопрос его отзыва с должности, но нардепы сначала отстранили Разумкова от ведения двух пленарных заседаний, а потом внесли в повестку вопрос об отзыве спикера, который будут рассматривать 7 октября. 

Главным претендентом на пост спикера считается первый вице-спикер Руслан Стефанчук, а его место может занять глава партии "Слуга народа", первый замглавы фракции Александр Корниенко. Голосование в связи с назначением членов президиума Рады планируют провести 8 октября. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, СМИ, журналисты, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Юлия Палийчук
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