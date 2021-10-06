Разумков распорядился увеличить количество журналистов в Раде

Об этом его пресс-секретарь Ольга Туний сообщила в Facebook.
"В связи с многочисленными обращениями журналистов, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах. Теперь в пресс-центре на третьем этаже может работать до 200 человек, на балконе прессы в зале заседаний – 30 человек, в кулуарах второго этажа – 200 человек", – написала она.
Также сняты ограничения на передвижение по кулуарам Рады на втором этаже.
Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила в Telegram, что политсила приветствует это решение и считает своевременным.
Доступ журналистов в Верховную Раду был ограничен в начале марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. В мае ограничения ослабили – в частности представителям СМИ разрешили вернуться в ложу прессы.
В сентябре 2021 года Разумков распорядился "частично открыть кулуары": допускалось присутствие 120 человек в пресс-центре на третьем этаже, 30 человек в пресс-ложе балкона сессионного зала, и до 40 журналистов в отведенной части кулуаров на втором этаже. Представители медиа тогда говорили, что даже во времена экс-президента Виктора Януковича таких ограничений не было.
В Верховной Раде 4 октября 2021 года запустили процедуру отзыва Разумкова с должности председателя парламента. Он заявлял, что на этой неделе в повестке не может появиться вопрос его отзыва с должности, но нардепы сначала отстранили Разумкова от ведения двух пленарных заседаний, а потом внесли в повестку вопрос об отзыве спикера, который будут рассматривать 7 октября.
Главным претендентом на пост спикера считается первый вице-спикер Руслан Стефанчук, а его место может занять глава партии "Слуга народа", первый замглавы фракции Александр Корниенко. Голосование в связи с назначением членов президиума Рады планируют провести 8 октября.