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ПОЛИТИКА

Рада планирует голосовать за назначение нового спикера в пятницу – Арахамия

Арахамия ожидает, что отставку Разумкова поддержат 240 нардепов
Арахамия ожидает, что отставку Разумкова поддержат 240 нардепов
Фото: sluga-narodu.com

Верховная Рада Украины планирует рассмотреть вопрос назначения нового спикера Верховной Рады на заседании 8 октября, рассказал в кулуарах парламента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об этом сообщило издание LB.ua

Арахамия сказал, что первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, который сегодня ведет заседание, так как председатель Рады Дмитрий Разумков отстранен, претендует на должность главы парламента, но не является единственным кандидатом. 

Это касается также главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко относительно должности первого вице-спикера, отметил Арахамия. 

"Они в шорт-листе есть, но есть еще кандидаты, которые хотят тоже себя рассмотреть", – сказал нардеп. 

Арахамия ожидает, что в четверг отставку спикера в Раде поддержат 240 нардепов. Он добавил, что в тот же день, после голосования об отзыве Разумкова, планируется заседание фракции "Слуга народа". 

Также парламентарий отрицает информацию о подкупе народных депутатов за это голосование. 

"Многое говорят. Я также, например, слышал, что кому-то предлагают по $100 тыс. за неголосование", – сказал он и призвал обращаться в правоохранительные органы с такой информацией. 

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается президент Украины Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.

2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщал, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

Арахамия прогнозирует, что за отставку Разумкова проголосуют более 240 нардепов. Претендентом на должность председателя Рады называют Стефанчука. Глава партии "Слуга народа", замглавы этой фракции в Раде Александр Корниенко сказал, что готов занять должность вице-спикера.

Разумков говорил 5 октября, что в случае отставки намерен создать собственную большую команду.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, отставка, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Давид Арахамия, назначение
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