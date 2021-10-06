Рада планирует голосовать за назначение нового спикера в пятницу – Арахамия

Об этом сообщило издание LB.ua.

Арахамия сказал, что первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, который сегодня ведет заседание, так как председатель Рады Дмитрий Разумков отстранен, претендует на должность главы парламента, но не является единственным кандидатом.

Это касается также главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко относительно должности первого вице-спикера, отметил Арахамия.

"Они в шорт-листе есть, но есть еще кандидаты, которые хотят тоже себя рассмотреть", – сказал нардеп.

Арахамия ожидает, что в четверг отставку спикера в Раде поддержат 240 нардепов. Он добавил, что в тот же день, после голосования об отзыве Разумкова, планируется заседание фракции "Слуга народа".

Также парламентарий отрицает информацию о подкупе народных депутатов за это голосование.

"Многое говорят. Я также, например, слышал, что кому-то предлагают по $100 тыс. за неголосование", – сказал он и призвал обращаться в правоохранительные органы с такой информацией.