Разумков дал оценку Стефанчуку, которого называют его преемником на посту главы Рады

"Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк – высокопрофессиональный квалифицированный человек... По первому вице-спикеру [Руслану Стефанчуку] ... Для меня показательным было последнее голосование с грубыми на мой взгляд нарушениями регламента по законопроекту об олигархах… Знать и выполнять регламент – это не всегда одинаковые вещи", – отметил Разумков.

По его мнению, когда власть действует с нарушением закона, ее могут обвинить в узурпации.

"Любое нарушение закона – это плохо для власти. Затем ее могут обвинить [в узурпации]", – подчеркнул Разумков.

Разумкова отстранили от ведения заседаний Рады 5 октября "за грубое нарушение регламента". Соответствующее решение поддержали 240 нардепов, 95 проголосовали против.

Того же дня Рада внесла в повестку сессии вопрос отзыва Разумкова с поста спикера. Согласно данным на сайте парламента, за такое решение проголосовали 246 нардепов (86 – против), из них 211 – от "Слуги народа".

Оба решения парламента поддержал первый заместитель Разумкова Стефанчук. Вице-спикер Кондратюк воздержалась при голосовании за отстранение Разумкова от ведения заседаний и не голосовала за внесение в повестку сессии вопроса об отзыве Разумкова с должности главы Рады.