Разумков считает, что говорить с Зеленским о своей отставке нет смысла

Во вторник Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний и внесла вопрос о его отзыве в повестку сессии. Его рассмотрят 7 октября.

Разумков рассказал, что последний его разговор с Зеленским состоялся два месяца назад.

В то же время, по словам главы Рады, он не видит смысла в том, чтобы звонить первым Зеленскому.

"Я думаю, что президент в курсе происходящего. Поэтому нет смысла говорить… Если бы хотели со мной говорить, меня бы пригласили в Трускавец, – сказал Разумков. – Я думаю, что действительно тот коллектив, с которым ты прошел определенное время и в избирательной кампании, и после этого два года в парламенте… было бы правильно дать выслушать две позиции. Это демократия. А если этого не хотят делать, то ты не сможешь доказать. Я не буду оправдываться. Мне оправдываться, я думаю, не за что. Но отстоять свою позицию я бы точно мог".