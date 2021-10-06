Разумков заявил, что пойдет в суд, если захотят лишить его мандата депутата

Разумкова спросили, есть ли возможность лишить его депутатского мандата.

"По закону – нет. А по тому, что происходит в Верховной Раде… Смотрите, всякое может быть. Недавно мы с коллегами говорили, и они говорят, что "так тебя же могут быстрее убрать", – ответил глава парламента. – Я говорю: "Есть закон, есть регламент, как-то оно же будет происходить, это невозможно". – "Смотри, посмотрим". Они оказались правы, но время расставит все на свои полочки".

Разумков добавил, что готов отстаивать мандат нардепа в суде: должность спикера – это одно, но мандат ему дал народ на выборах.

"Я буду отстаивать свои права… Это будет не моя должность, а это будет то, за что в том числе голосовали: и меня, и коллег, которые сегодня работают в стенах Верховной Рады Украины. Это уже не о должности, а о людях", – отметил глава Рады.

Разумков и ранее не исключал возможности, что в Раде могут попытаться лишить его мандата. "Попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными – не всегда это получается", – говорил он 1 октября.

4 октября на брифинге в парламенте Разумков сказал, что по закону его в случае отзыва с должности главы Рады лишить мандата не могут.