"Читать тебя противно. Отписался". Богдан назвал ошибкой свое предложение внести Богуцкую в список "Слуги народа"

Богуцкая (сейчас является нардепом от "Слуги народа"), 5 октября в Facebook написала пост, в котором прокомментировала три темы: расследование журналистов об офшорах президента Украины Владимира Зеленского, заседание парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце и процедуру отзыва с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Разумков. Мне сейчас апеллируют, мол, это он привел меня в парламент и я не имею права идти против него.Так вот. Дмитрий Александрович действительно пригласил меня на съезд СН в 19 году, где я была названа 100-й в списке партии, который был озвучен на съезде. На самом деле в список меня вносил Андрей Богдан. Но мы все – и я, и Дмитрий и много других депутатов, в том числе мажоритарщиков, которые позже стали министрами, а некоторые после местных выборов – мэрами или главами ОГА, – шли под брендом "Слуги народа", безусловным лидером которой был Зеленский. Не Разумков, не [первый вице-спикер Рады Руслан] Стефанчук, не [глава фракции "Слуга народа" Давид] Арахамия, не Богдан или [экс-премьер-министр Алексей] Гончарук. При всем к ним уважении, лидером бренда был Владимир Александрович", – написала она.

Богуцкая высказала мнение, что "дело вообще не в том, кто кого привел", заявила, что поддерживала президентскую кампанию в 2019 году, а также вспомнила видеоролик Разумкова о начале новой сессии в феврале 2021 года. Последнее, по ее мнению свидетельствовало о том, что "Дмитрий Александрович решил строить свой политический проект, отдельный от СН".

Пост нардепа собрал более 1,5 тыс. реакций и более 100 комментариев. Отреагировал на сообщение Богуцкой и Богдан.

"Ну раз ты уже меня упомянула, так знай, я совершил ошибку, когда пригласил тебя в список. И сейчас тобой управляет не совесть, а зарплата. Очень же не хочется терять такую приличную сумму, понимаю. Но Лиза, тогда бери деньги и молчи. А читать тебя противно. Отписался", – заявил он в комментариях.

Скриншот: Liza Bogutskaya / Facebook