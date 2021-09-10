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СМИ узнали, что Портнов, Богдан и Вовк влияли на увольнение главы КСУ

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Шевчука уволили 14 мая 2019 года
Шевчука уволили 14 мая 2019 года
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк и бывший заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов могли влиять на процесс увольнения главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука. Об этом 8 сентября заявили журналисты "Слідство. Інфо".

Расследователи получили копии тайных записей разговоров из кабинета главы ОАСК, известные как "пленки Вовка". Из них журналисты узнали, что весной 2019 года Вовк неоднократно общался, вероятно, с Портновым и Богданом. Портнов тогда был за границей, а Богдан – в штабе еще кандидата в президенты Владимира Зеленского.

14 мая 2019-го, когда КСУ решал вопрос об увольнении Шевчука, Вовк обсуждал этот вопрос по телефону с неким Андреем. Бывший начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, которому журналисты предоставили пленки, считает, что это был Портнов.

На записи Вовк советовал взять паузу в вопросе увольнение Шевчука. Также, судя по пленкам, он и его собеседник хотели, чтобы Конституционный Суд отменил закон о люстрации.

Через несколько часов после разговора Вовка, вероятно, с Портновым судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение Шевчука.

На записях главы ОАСК с другим Андреем также обсуждалась люстрация. Кроме нее поднимался вопрос того, чтобы во время инаугурации Зеленского, которая должна была состояться через неделю, был действующий глава Конституционного суда. Горбатюк уверен, что второй Андрей – это Богдан.

Через несколько дней после разговоров, вероятно, с Портновым и Богданом сам Портнов вернулся в Украину. До этого он пять лет находился за границей.

Нынешний глава КСУ Александр Тупицкий в комментарии журналистам заявил, что Шевчука уволили законно, и что он не общался с Портновым, Богданом или Вовком по этому вопросу.

Портнов заявил, что информация о его возможном влиянии на Конституционный суд не соответствует действительности. Богдан отказался общаться с журналистами, а Вовк проигнорировал официальные запросы с просьбой о комментарии.

ВИДЕО
Видео: slidstvo info / YouTube
Контекст:

14 мая 2019 года судьи КСУ выразили недоверие Шевчуку. В суде заявили, что уволили Шевчука с должности судьи и, соответственно, с должности председателя суда из-за превышения им служебных полномочий, давления на судей, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи КСУ.

Шевчук назвал свое увольнение "антиконституционным переворотом" и выразил мнение, что за ним стоял тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Судья обжаловал свое увольнение.

11 октября Окружной административный суд Киева восстановил Шевчука в должности. 14 октября он пришел в здание КСУ и подал в секретариат суда заявление о том, что занимает должность его главы. 16 октября Шевчук пришел в КСУ снова и потребовал допустить его к рабочему месту, но его не пустили. В суде объяснили это отсутствием решения суда о его восстановлении в Едином реестре судебных решений, а также тем, что судья не показал заверенную должным образом копию этого решения.

20 декабря Конституционный Суд Украины отказался удовлетворить заявление Шевчука о восстановлении его на должности судьи КС.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по статье о злоупотреблении властью или служебным положением в отношении Шевчука.

В сентябре КСУ избрал своим председателем Александра Тупицкого. А в феврале 2020-го Шестой апелляционный административный суд отменил решение ОАСК о восстановлении Шевчука в должности.

Теги: Украина, Андрей Портнов, КСУ, Павел Вовк, Станислав Шевчук, Андрей Богдан, ОАСК
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