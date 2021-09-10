СМИ узнали, что Портнов, Богдан и Вовк влияли на увольнение главы КСУ

Расследователи получили копии тайных записей разговоров из кабинета главы ОАСК, известные как "пленки Вовка". Из них журналисты узнали, что весной 2019 года Вовк неоднократно общался, вероятно, с Портновым и Богданом. Портнов тогда был за границей, а Богдан – в штабе еще кандидата в президенты Владимира Зеленского.

14 мая 2019-го, когда КСУ решал вопрос об увольнении Шевчука, Вовк обсуждал этот вопрос по телефону с неким Андреем. Бывший начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, которому журналисты предоставили пленки, считает, что это был Портнов.

На записи Вовк советовал взять паузу в вопросе увольнение Шевчука. Также, судя по пленкам, он и его собеседник хотели, чтобы Конституционный Суд отменил закон о люстрации.

Через несколько часов после разговора Вовка, вероятно, с Портновым судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение Шевчука.

На записях главы ОАСК с другим Андреем также обсуждалась люстрация. Кроме нее поднимался вопрос того, чтобы во время инаугурации Зеленского, которая должна была состояться через неделю, был действующий глава Конституционного суда. Горбатюк уверен, что второй Андрей – это Богдан.

Через несколько дней после разговоров, вероятно, с Портновым и Богданом сам Портнов вернулся в Украину. До этого он пять лет находился за границей.

Нынешний глава КСУ Александр Тупицкий в комментарии журналистам заявил, что Шевчука уволили законно, и что он не общался с Портновым, Богданом или Вовком по этому вопросу.

Портнов заявил, что информация о его возможном влиянии на Конституционный суд не соответствует действительности. Богдан отказался общаться с журналистами, а Вовк проигнорировал официальные запросы с просьбой о комментарии.

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