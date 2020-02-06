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Экс-главе Конституционного Суда отказали в восстановлении на должности

Адвокат Сергей Ковалев, который представляет интересы Конституционного Суда, рассказал, что апелляционный суд применил норму статьи Конституции, согласно которой решения и выводы, принятые КСУ, не могут быть обжалованы.

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Решение о восстановлении Шевчука на должности судьи КСУ отменено
Решение о восстановлении Шевчука на должности судьи КСУ отменено
Фото: Stanislav Shevchuk / Facebook

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда Киева о восстановлении Станислава Шевчука на должности судьи Конституционного Суда. Об этом 6 февраля сообщила в комментарии "Укринформу" пресс-секретарь админсуда Ольга Шкиль.

Отмечается, что коллегией судей было также было принято решение закрыть производство относительно дела по иску Шевчука.

Адвокат Сергей Ковалев, который представляет интересы КСУ, в комментарии УНН рассказал, что апелляционный суд применил прямую императивную норму статьи 151-2 Конституции Украины, согласно которой решения и выводы, принятые Конституционным Судом Украины, являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы. Ковалев предположил, что Шевчук, вероятно, будет обжаловать решение в Верховном Суде.

14 мая 2019 года судьи КСУ выразили недоверие Шевчуку. В суде заявили, что уволили Шевчука с должности судьи и, соответственно, с должности председателя суда из-за превышения им служебных полномочий, давления на судей, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи КСУ.

Шевчук назвал свое увольнение "антиконституционным переворотом" и выразил мнение, что за ним стоял тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

21 мая 2019 года Шевчук обжаловал свое увольнение.

В Государственном бюро расследований 13 июня сообщили об открытии уголовного производства по статье о злоупотреблении властью или служебным положением в отношении Шевчука.

17 сентября 2-19 года КСУ избрал своим председателем Александра Тупицкого.

11 октября 2019 года Окружной административный суд Киева восстановил Шевчука в должности. 14 октября он пришел в здание КСУ и подал в секретариат суда заявление о том, что снова занимает должность его главы.

16 октября 2019 года Шевчук пришел в КСУ снова и потребовал допустить его к рабочему месту, но его не пустили. В суде объяснили это отсутствием решения суда о его восстановлении в Едином реестре судебных решений, а также тем, что судья не показал заверенную должным образом копию этого решения.

20 декабря 2019 года Конституционный Суд Украины отказался удовлетворить заявление Станислава Шевчука о восстановлении его на должности судьи КС.

Теги: КСУ, Станислав Шевчук, судья, суд
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