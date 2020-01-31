КСУ просят признать неконституционным закон об отмене депутатской неприкосновенности

По мнению нардепов, подавших представление в Конституционный Суд Украины, принятие закона "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" проходило с нарушением процедуры.

Народные депутаты Украины просят Конституционный Суд признать несоответствующим Конституции закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)". Об этом 31 января сообщила пресс-служба КСУ.

Представление подали нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василий Нимченко, Нестор Шуфрич и Александр Пузанов. Подписи поставили 50 нардепов.

Парламентарии считают, что закон был принят с нарушением конституционной процедуры, а Верховная Рада, приняв закон, "нарушила принцип верховенства права и действовала не предусмотренным Конституцией и законами образом".

Депутаты просят КСУ определить представление как неотложное и рассмотреть его в течение месяца.

30 августа 2019 года 363 депутата Верховной Рады ІХ созыва поддержали проект постановления №1095 об ограничении неприкосновенности парламентариев и предварительно согласовали внесенный в феврале 2017 года пятым президентом Украины Петром Порошенко законопроект №7203. Этот документ 20 июня 2018 года Конституционный Суд Украины признал соответствующим Основному закону.

3 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон в целом. 11 сентября закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

С 1 января 2020 года в Украине перестала действовать неприкосновенность для народных депутатов Украины в связи со вступлением в силу соответствующего закона №27-IX.