Политолог Кулик: Наталуха давно запустил руки в оборонку и космос за спиной у Зеленского

Виталий Кулик: После того как в Трускавце Наталуха публично высказался (а позже в Раде – еще и проголосовал) против отставки Разумкова, повышение ему больше не светит Фото: radiosvoboda.org

"Отстранение спикера Разумкова попутало немало карт украинским политикам. Некоторые "слуги" возлагали на него большие надежды. Например, глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, вероятно, видел себя в его команде и строил большие планы", – предположил эксперт.

Он отметил, что еще совсем недавно на Банковой в действительности рассматривали две кандидатуры на замену вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

"Это собственница торговой марки "Экспресс-маникюр" Елена Липивская-Эргюль и господин Наталуха, который, кроме парламентского комитета, является замглавы ВСК по расследованию срывов космических проектов "Либідь" и "Циклон-4". Однако после того, как в Трускавце Наталуха публично высказался (а позже в Раде – еще и проголосовал) против отставки Разумкова, повышение ему больше не светит", – убежден Кулик.

Политолог подчеркнул, что это "хорошая новость".

"Наталуха и без того давно запустил руки в оборонку и космос. Именно он, по данным многочисленных источников, в свое время пролоббировал назначения на пост руководителя Государственного космического агентства таких персонажей, как одесский любитель электронных учебников для детей Владимир Усов и сын "смотрящего" от Юры Енакиевского Михаил Лев", – написал эксперт.

Он добавил, что ни Усов, ни Лев, ни сам Наталуха не имеют никакого отношения к космической отрасли.

"Ребята неплохо поработали над "схемами", позволяющими банкротить предприятия отрасли, выводя лучшие кадры и разработки в частный сектор. А какое отношение эти ребята имели к космосу и разработкам? Каковы их достижения, господин Наталуха? А какое отношение вы сами имеете к космической сфере?" – заявил автор.

Кулик допустил, что, как глава комитета Рады по вопросам экономического развития, Наталуха мог все это "проворачивать" за спиной Зеленского.

"Вопрос лишь в том, каким образом ему все это удавалось проворачивать за спиной у президента, да еще и в воюющей стране? Почему Наталуха посмел пойти против Зеленского и вступиться за Разумкова – и так понятно: депутат планирует влиться в команду уже почти бывшего спикера. Кажется, Наталуха уверен, что вместе с Разумковым "уделает" Зе на следующих президентских выборах. Долгоиграющая ставка… Но можно же и пролететь. Не просто пролететь, а попасть в бан-лист "слуг", потерять руководство в комитете ВР и никуда не попасть. Как бы я лично ни относился к отстранению от должности Дмитрия Разумкова, шансы на самостоятельный "полет" у него далеко не однозначны. Еще более призрачные они у Наталухи и прочих членов команды почти уже бывшего спикера", – подытожил Кулик.