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Политолог Кулик: Наталуха давно запустил руки в оборонку и космос за спиной у Зеленского

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Виталий Кулик: После того как в Трускавце Наталуха публично высказался (а позже в Раде еще и проголосовал) против отставки Разумкова, повышение ему больше не светит
Виталий Кулик: После того как в Трускавце Наталуха публично высказался (а позже в Раде – еще и проголосовал) против отставки Разумкова, повышение ему больше не светит
Фото: radiosvoboda.org

Народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха давно и успешно реализовывал различные "схемы" за спиной президента Владимира Зеленского в оборонной и космической сферах, но голосование против отставки Дмитрия Разумкова с поста спикера точно снизит его шансы на большое политическое будущее. Об этом 6 октября заявил политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в своем блоге "Наталуха, космос и как можно пролететь" на "Цензор.НЕТ".

"Отстранение спикера Разумкова попутало немало карт украинским политикам. Некоторые "слуги" возлагали на него большие надежды. Например, глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, вероятно, видел себя в его команде и строил большие планы", – предположил эксперт.

Он отметил, что еще совсем недавно на Банковой в действительности рассматривали две кандидатуры на замену вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

"Это собственница торговой марки "Экспресс-маникюр" Елена Липивская-Эргюль и господин Наталуха, который, кроме парламентского комитета, является замглавы ВСК по расследованию срывов космических проектов "Либідь" и "Циклон-4". Однако после того, как в Трускавце Наталуха публично высказался (а позже в Раде – еще и проголосовал) против отставки Разумкова, повышение ему больше не светит", – убежден Кулик.

Политолог подчеркнул, что это "хорошая новость".

"Наталуха и без того давно запустил руки в оборонку и космос. Именно он, по данным многочисленных источников, в свое время пролоббировал назначения на пост руководителя Государственного космического агентства таких персонажей, как одесский любитель электронных учебников для детей Владимир Усов и сын "смотрящего" от Юры Енакиевского Михаил Лев", – написал эксперт.

Он добавил, что ни Усов, ни Лев, ни сам Наталуха не имеют никакого отношения к космической отрасли.

"Ребята неплохо поработали над "схемами", позволяющими банкротить предприятия отрасли, выводя лучшие кадры и разработки в частный сектор. А какое отношение эти ребята имели к космосу и разработкам? Каковы их достижения, господин Наталуха? А какое отношение вы сами имеете к космической сфере?" – заявил автор.

Кулик допустил, что, как глава комитета Рады по вопросам экономического развития, Наталуха мог все это "проворачивать" за спиной Зеленского.

"Вопрос лишь в том, каким образом ему все это удавалось проворачивать за спиной у президента, да еще и в воюющей стране? Почему Наталуха посмел пойти против Зеленского и вступиться за Разумкова – и так понятно: депутат планирует влиться в команду уже почти бывшего спикера. Кажется, Наталуха уверен, что вместе с Разумковым "уделает" Зе на следующих президентских выборах. Долгоиграющая ставка… Но можно же и пролететь. Не просто пролететь, а попасть в бан-лист "слуг", потерять руководство в комитете ВР и никуда не попасть. Как бы я лично ни относился к отстранению от должности Дмитрия Разумкова, шансы на самостоятельный "полет" у него далеко не однозначны. Еще более призрачные они у Наталухи и прочих членов команды почти уже бывшего спикера", – подытожил Кулик.

Контекст:

У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается президент. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области. По мнению Зеленского, Разумкову не стоило выносить на публику вопрос его возможной отставки.

Разумков говорил 5 октября, что в случае отставки намерен создать собственную большую команду.

Голосование за его отзыв с поста спикера ВР может состояться 7 октября.

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, Дмитрий Наталуха, Государственное космическое агентство, Виталий Кулик, Дмитрий Разумков
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