Политолог Кулик: Наталуха давно запустил руки в оборонку и космос за спиной у Зеленского

"Отстранение спикера Разумкова попутало немало карт украинским политикам. Некоторые "слуги" возлагали на него большие надежды. Например, глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, вероятно, видел себя в его команде и строил большие планы", – предположил эксперт.
Он отметил, что еще совсем недавно на Банковой в действительности рассматривали две кандидатуры на замену вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.
"Это собственница торговой марки "Экспресс-маникюр" Елена Липивская-Эргюль и господин Наталуха, который, кроме парламентского комитета, является замглавы ВСК по расследованию срывов космических проектов "Либідь" и "Циклон-4". Однако после того, как в Трускавце Наталуха публично высказался (а позже в Раде – еще и проголосовал) против отставки Разумкова, повышение ему больше не светит", – убежден Кулик.
Политолог подчеркнул, что это "хорошая новость".
"Наталуха и без того давно запустил руки в оборонку и космос. Именно он, по данным многочисленных источников, в свое время пролоббировал назначения на пост руководителя Государственного космического агентства таких персонажей, как одесский любитель электронных учебников для детей Владимир Усов и сын "смотрящего" от Юры Енакиевского Михаил Лев", – написал эксперт.
Он добавил, что ни Усов, ни Лев, ни сам Наталуха не имеют никакого отношения к космической отрасли.
"Ребята неплохо поработали над "схемами", позволяющими банкротить предприятия отрасли, выводя лучшие кадры и разработки в частный сектор. А какое отношение эти ребята имели к космосу и разработкам? Каковы их достижения, господин Наталуха? А какое отношение вы сами имеете к космической сфере?" – заявил автор.
Кулик допустил, что, как глава комитета Рады по вопросам экономического развития, Наталуха мог все это "проворачивать" за спиной Зеленского.
"Вопрос лишь в том, каким образом ему все это удавалось проворачивать за спиной у президента, да еще и в воюющей стране? Почему Наталуха посмел пойти против Зеленского и вступиться за Разумкова – и так понятно: депутат планирует влиться в команду уже почти бывшего спикера. Кажется, Наталуха уверен, что вместе с Разумковым "уделает" Зе на следующих президентских выборах. Долгоиграющая ставка… Но можно же и пролететь. Не просто пролететь, а попасть в бан-лист "слуг", потерять руководство в комитете ВР и никуда не попасть. Как бы я лично ни относился к отстранению от должности Дмитрия Разумкова, шансы на самостоятельный "полет" у него далеко не однозначны. Еще более призрачные они у Наталухи и прочих членов команды почти уже бывшего спикера", – подытожил Кулик.
У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.
В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается президент. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.
В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области. По мнению Зеленского, Разумкову не стоило выносить на публику вопрос его возможной отставки.
Разумков говорил 5 октября, что в случае отставки намерен создать собственную большую команду.
Голосование за его отзыв с поста спикера ВР может состояться 7 октября.