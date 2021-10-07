Разумков: Принцип "закон один для всех" стал принципом "друзьям – все, врагам – закон"

Разумков поблагодарил коллег за работу на протяжении двух лет в парламенте Фото: rada.gov.ua

"Я с этой трибуны давал всегда выступить всем и сегодня хочу, чтобы это право дали мне... Я расскажу вам про Украину своей мечты. Украину, где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождения, врачи и учителя получают реальную заработную плату, а коррупционеры – реальные сроки, неприкосновенны только карпатские леса, а не народные депутаты Украины, бабушка получает реальную пенсию, а не инфаркт от счетов за коммуналку, есть дороги и нет дураков. Это Украина реальной и осуществимой мечты, Украина ближайшего будущего..." – процитировал Разумков предвыборную программу Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года.

"Хорошие, искренние принципы, с которыми мы шли на выборы... Я помню, как светились глаза людей, которые присоединялись к нашей команде", – заявил Разумков и подчеркнул, что теперь видит в сессионном зале "уже совсем другие глаза", глаза людей в стране тоже изменились.

По его мнению, теперь в Украине право на собственную позицию и свободу слова сменил принцип "кто не с нами, тот против нас", принцип "закон один для всех" стал принципом "друзьям – все, врагам – закон". "А принцип, что офшоры для власти – позор, стал принципом "ничего страшного, у каждого ФОП они есть", – сказал спикер.

"Я никогда не плыл по течению, в 2019 году этого не делал и сегодня делать не буду", – заявил Разумков. Он подчеркнул, что должность не стоит самоуважения, достоинства и доверия людей.

Он также попросил депутатов помнить о том, что вне зависимости от того, кто будет спикером, парламент должен оставаться субъектной институцией, "иначе это путь к узурпации власти и утрате парламентаризма".

"Я вам всем напомню напоследок – мы, когда шли к власти, говорили одно: что мы должны стать политиками, но остаться людьми. Давайте выполним хотя бы это обещание", – подытожил Разумков.

Он также поблагодарил коллег "за конструктивную и эффективную работу" за два года в парламенте.