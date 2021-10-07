Рада будет голосовать за отзыв Разумкова с поста спикера. Трансляция

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Повестка дня также содержит ряд проектов о ратификации международных документов и переименовании населенных пунктов в Украине. Кроме того, парламентарии собираются назначить внеочередные выборы Добропольского городского головы Покровского района Донецкой области.

В 16.00 начнется внеочередное заседание парламента, созванное по требованию более 150 народных депутатов. На повестке дня – законопроекты, посвященные вопросам пенсионного обеспечения.