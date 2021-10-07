Рада будет голосовать за отзыв Разумкова с поста спикера. Трансляция

Повестка дня также содержит ряд проектов о ратификации международных документов и переименовании населенных пунктов в Украине. Кроме того, парламентарии собираются назначить внеочередные выборы Добропольского городского головы Покровского района Донецкой области.
В 16.00 начнется внеочередное заседание парламента, созванное по требованию более 150 народных депутатов. На повестке дня – законопроекты, посвященные вопросам пенсионного обеспечения.
Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.
30 сентября лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал сбор подписей о голосовании за отзыв главы парламента. 2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.
В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.
Претендентом на должность председателя Рады называют нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил, что готов занять должность вице-спикера. Рассмотреть вопрос назначения новых членов президиума Рады планируют 8 октября.