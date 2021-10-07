Разумков – Корниенко: Почему вопрос назначения руководителя аппарата Рады возник как шантаж – "или назначь нашего, или мы тебя снимать будем"?

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко спросил Разумкова, почему за время его пребывания на посту спикера Рады не назначили постоянного руководителя аппарата Рады.

"Руководитель аппарата не является политической должностью. Аппарат Рады не является аппаратом главы Верховной Рады. Уйдет глава – аппарат останется", – сказал он.

Далее Разумков задал вопрос Корниенко, сколько лет нет постоянного руководителя аппарата.

"Вы не знаете. Второй вопрос. Почему вопрос о назначении руководителя аппарата Рады возник как шантаж – "или назначь нашего, или мы тебя снимать будем"? Я на шантаж не велся и вестись не буду, извините. Или я соврал, что-то не так сказал?" – продолжил Разумков.

После этого спикер парламента добавил, что Арахамия прислал ему письмо с текстом: "Или назначай, или мы тебя снимаем".

"Ну снимайте. Но я аппарат обижать не дам. Люди работают круглосуточно. Я объясню, почему у вас претензии. Мы когда шли [на парламентские выборы], рассказывали, что у нас не будет спама законодательного. Мы как рассматриваем законы? Все в первом чтении идут по сокращенной процедуре. Мы работаем в три раза быстрее. Сколько раз я на совещаниях говорил "работайте в комитетах и снимайте более половины правок"?" – заключил спикер Рады.