"Слуга народа" определилась с кандидатами на должность главы аппарата Рады

По данным СМИ, Штучного, который уже возглавлял аппарат Рады, хотят вернуть на прежнее место работы Фото: rada.gov.ua

Об этом спикер фракции Юлия Палийчук сообщила в Telegram.

"Рассматривались три потенциальные кандидатуры, среди которых Вячеслав Штучный, который уже ранее занимал эту должность, а также действующие депутаты из фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и Павел Фролов. Завтра председатель фракции Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя председателя парламента, поскольку аппарат работает без постоянного руководителя уже более года", – написала она.

Штучный уволился летом 2020 года спустя год работы на этом посту. Он написал заявление об уходе в связи с назначением на другую государственную должность.

Сейчас врио главы аппарата Рады – Михаил Теплюк.

По данным "Украинской правды", Штучного хотят вернуть на прежнее место работы. Это вызвано конфликтом с Разумковым, который обострился, в частности, из-за законопроекта о деолигархизации, пишет издание.