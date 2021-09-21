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ПОЛИТИКА

"Слуга народа" определилась с кандидатами на должность главы аппарата Рады

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По данным СМИ, Штучного, который уже возглавлял аппарат Рады, хотят вернуть на прежнее место работы
По данным СМИ, Штучного, который уже возглавлял аппарат Рады, хотят вернуть на прежнее место работы
Фото: rada.gov.ua

Фракция "Слуга народа" на заседании 20 сентября рассмотрела вопрос о кандидатах на должность главы аппарата Верховной Рады.

Об этом спикер фракции Юлия Палийчук сообщила в Telegram.

"Рассматривались три потенциальные кандидатуры, среди которых Вячеслав Штучный, который уже ранее занимал эту должность, а также действующие депутаты из фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и Павел Фролов. Завтра председатель фракции Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя председателя парламента, поскольку аппарат работает без постоянного руководителя уже более года", – написала она. 

Штучный уволился летом 2020 года спустя год работы на этом посту. Он написал заявление об уходе в связи с назначением на другую государственную должность.

Сейчас врио главы аппарата Рады – Михаил Теплюк.

По данным "Украинской правды", Штучного хотят вернуть на прежнее место работы. Это вызвано конфликтом с Разумковым, который обострился, в частности, из-за законопроекта о деолигархизации, пишет издание.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Его включили в повестку Рады на этой неделе, но Разумков заявлял, что проект закона не готов к рассмотрению в Раде. 

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его. Комиссия приняла к рассмотрению  обращение Разумкова. 

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.

17 сентября Арахамия опроверг эту информацию. В тот же день он заявил, что Разумков "не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера", когда направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. Вечером Разумков и Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" поспорили при обсуждении этого решения спикера Рады.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Михаил Теплюк, назначение, Павел Фролов, Вячеслав Штучный
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