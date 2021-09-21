"Слуга народа" определилась с кандидатами на должность главы аппарата Рады

Об этом спикер фракции Юлия Палийчук сообщила в Telegram.
"Рассматривались три потенциальные кандидатуры, среди которых Вячеслав Штучный, который уже ранее занимал эту должность, а также действующие депутаты из фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и Павел Фролов. Завтра председатель фракции Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя председателя парламента, поскольку аппарат работает без постоянного руководителя уже более года", – написала она.
Штучный уволился летом 2020 года спустя год работы на этом посту. Он написал заявление об уходе в связи с назначением на другую государственную должность.
Сейчас врио главы аппарата Рады – Михаил Теплюк.
По данным "Украинской правды", Штучного хотят вернуть на прежнее место работы. Это вызвано конфликтом с Разумковым, который обострился, в частности, из-за законопроекта о деолигархизации, пишет издание.
Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.
Его включили в повестку Рады на этой неделе, но Разумков заявлял, что проект закона не готов к рассмотрению в Раде.
Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его. Комиссия приняла к рассмотрению обращение Разумкова.
"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.
17 сентября Арахамия опроверг эту информацию. В тот же день он заявил, что Разумков "не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера", когда направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. Вечером Разумков и Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" поспорили при обсуждении этого решения спикера Рады.