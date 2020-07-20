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Экс-руководитель аппарата Рады стал первым заместителем главы Управления госохраны. СМИ писали, что он был "смотрящим" за Разумковым

Вячеслав Штучный назначен первым заместителем главы Управления государственной охраны, эту должность он уже занимал в 2019 году. По данным "Украинской правды", во время работы в аппарате Верховной Рады Штучный следил за спикером Дмитрием Разумковом по заданию Офиса президента.

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Штучный вернулся на работу в Управление государственной охраны
Штучный вернулся на работу в Управление государственной охраны
Фото: iportal.rada.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего руководителя аппарата Верховной Рады Вячеслава Штучного первым заместителем главы Управления государственной охраны. Соответствующий указ №283/2020 опубликован на сайте главы государства. 

Штучный уже занимал эту должность в мае – сентябре 2019 года. 20 сентября 2019 года народные депутаты назначили его руководителем аппарата Верховной Рады.

В конце июня 2020 года "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что амбиции спикера парламента Дмитрия Разумкова "не дают покоя" Офису президента. Чтобы контролировать его действия, Банковая якобы назначила в Раде "смотрящего", им стал Штучный. Разумков собирался уволить главу аппарата, но окружение президента заступилось за него, писало издание.

В июле Штучный подал заявление об отставке в связи с назначением на другую должность в государственном органе (он не уточнял, в каком именно).

16 июля Рада 307 голосами уволила Штучного с должности руководителя аппарата парламента.

На пресс-конференции 20 июля у Разумкова спросили по поводу конфликта со Штучным, но он прямо не ответил на этот вопрос, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Вячеслав Васильевич написал заявление, он переходит на другое место работы. Я ему пожелал, вы это видели в зале, новых достижений, новых успехов на этом непростом направлении работы", – сказал Разумков. 

Теги: Верховная Рада, Управление госохраны, Владимир Зеленский, Управление государственной охраны Украины, Вячеслав Штучный
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