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Разумков о голосовании за его отставку: Думаю, мы увидели новую коалицию

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Разумков: Я с утра знал, что "Батьківщина" проголосует за мою отставку
Разумков: Я с утра знал, что "Батьківщина" проголосует за мою отставку
Фото: rada.gov.ua

Нардеп Дмитрий Разумков, которого Верховная Рада сегодня отозвала с поста спикера, на брифинге 7 октября прокомментировал результаты этого голосования, о чем сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

На вопрос, был ли у Разумкова разговор с главами фракций, проголосовавших за его отставку, и объясняли ли они причины такого решения, нардеп ответил: "Накануне все мои коллеги разгоняли информацию, кто с какими олигархами работает. Думаю, лучше не говорить, а смотреть информацию. Можно поднять, посмотреть, кто за что [голосует] и как принимает решения".

"Что касается голосования "Батьківщини", я с утра знал, что они проголосуют. Думаю, мы увидели новую коалицию – "Слуга народа", "Батьківщина". "СНБ" будет", – сказал он.

Рада отозвала Разумкова с должности спикера 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, против – 74, воздержались – шесть. Голоса отдали 215 нардепов от "Слуги народа", 20 – от "Батьківщини", 19 – от группы "За майбутнє", 18 – от группы "Довіра", шесть – от фракции "Голос" и шесть внефракционных.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У парламентской фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией".

30 сентября лидер фракции Давид Арахамия начал сбор подписей о голосовании за отзыв главы парламента. 2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.

Претендентом на должность председателя Рады называют нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил, что готов занять должность вице-спикераРассмотреть вопрос назначения новых членов президиума Рады планируют 8 октября. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, ВО Батьківщина, отставка, олигархи, Слуга народа, Дмитрий Разумков
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