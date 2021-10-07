Разумков о голосовании за его отставку: Думаю, мы увидели новую коалицию

Разумков: Я с утра знал, что "Батьківщина" проголосует за мою отставку Фото: rada.gov.ua

На вопрос, был ли у Разумкова разговор с главами фракций, проголосовавших за его отставку, и объясняли ли они причины такого решения, нардеп ответил: "Накануне все мои коллеги разгоняли информацию, кто с какими олигархами работает. Думаю, лучше не говорить, а смотреть информацию. Можно поднять, посмотреть, кто за что [голосует] и как принимает решения".

"Что касается голосования "Батьківщини", я с утра знал, что они проголосуют. Думаю, мы увидели новую коалицию – "Слуга народа", "Батьківщина". "СНБ" будет", – сказал он.

Рада отозвала Разумкова с должности спикера 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, против – 74, воздержались – шесть. Голоса отдали 215 нардепов от "Слуги народа", 20 – от "Батьківщини", 19 – от группы "За майбутнє", 18 – от группы "Довіра", шесть – от фракции "Голос" и шесть внефракционных.