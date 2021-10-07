Отставка Разумкова. Как голосовали фракции парламента

Большую часть голосов – 215 – предоставила фракция "Слуга народа". "Батьківщина" дала 20 голосов, "За майбутнє" – 19, "Довіра" – 18, "Голос" и внефракционные депутаты – по шесть.
Все присутствовавшие в зале нардепы от "Европейской солидарности" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" голосовали против.
Согласно данным поименного голосования на сайте Верховной Рады, выступили против отставки спикера семь представителей "Слуги народа": Людмила Буймистер, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Олег Воронько, Оксана Дмитриева, Василий Мокан, Нелли Яковлева.
Воздержались четыре нардепа от "Слуги народа": Александр Бакумов, Валерий Божик, Дмитрий Гурин, Дмитрий Микиша.
От "Батьківщини" проголосовал против только один депутат – Андрей Николаенко, от "Довіри" никто не выступил против, но Николай Кучер воздержался.
Среди внефракционных депутатов за проголосовали Оксана Савчук, Александр Юрченко, Роман Иванисов, Евгений Шевченко, Евгений Яковенко. Против – Андрей Аксенов, Александр Дубинский, Сергей Магера, Вадим Новинский, Виктория Гриб, Гео Лерос, Муса Магомедов, Дмитрий Шпенов.
Первый вице-спикер Руслан Стефанчук голосовал за отставку, вице-спикер Елена Кондратюк не стала голосовать вообще, хотя присутствовала в зале.
Фракция "Голос" разделилась: за отставку проголосовали нардепы из депутатского объединения "Справедливость" – Юлия Клименко, Ярослав Рущишин, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Андрей Шараскин, Владимир Цабаль. Против выступили депутаты из "официальной" части фракции: глава политсилы Кира Рудик, глава фракции Ярослав Железняк, Андрей Осадчук, Сергей Рахманин, Леся Василенко, Роман Костенко, Олег Макаров, Инна Совсун.
Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.
У парламентской фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.
В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией".
30 сентября лидер фракции Давид Арахамия начал сбор подписей о голосовании за отзыв главы парламента. 2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.
В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.
Претендентом на должность председателя Рады называют нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил, что готов занять должность вице-спикера. Рассмотреть вопрос назначения новых членов президиума Рады поначалу планировали 8 октября, но начали рассматривать этот вопрос уже сегодня.