Отставка Разумкова. Как голосовали фракции парламента

Большую часть голосов – 215 – предоставила фракция "Слуга народа". "Батьківщина" дала 20 голосов, "За майбутнє" – 19, "Довіра" – 18, "Голос" и внефракционные депутаты – по шесть.

Все присутствовавшие в зале нардепы от "Европейской солидарности" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" голосовали против.

Скриншот: Parlaments'kyi telekanal Rada / YouTube

Согласно данным поименного голосования на сайте Верховной Рады, выступили против отставки спикера семь представителей "Слуги народа": Людмила Буймистер, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Олег Воронько, Оксана Дмитриева, Василий Мокан, Нелли Яковлева.

Воздержались четыре нардепа от "Слуги народа": Александр Бакумов, Валерий Божик, Дмитрий Гурин, Дмитрий Микиша.

От "Батьківщини" проголосовал против только один депутат – Андрей Николаенко, от "Довіри" никто не выступил против, но Николай Кучер воздержался.

Среди внефракционных депутатов за проголосовали Оксана Савчук, Александр Юрченко, Роман Иванисов, Евгений Шевченко, Евгений Яковенко. Против – Андрей Аксенов, Александр Дубинский, Сергей Магера, Вадим Новинский, Виктория Гриб, Гео Лерос, Муса Магомедов, Дмитрий Шпенов.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук голосовал за отставку, вице-спикер Елена Кондратюк не стала голосовать вообще, хотя присутствовала в зале.

Фракция "Голос" разделилась: за отставку проголосовали нардепы из депутатского объединения "Справедливость" – Юлия Клименко, Ярослав Рущишин, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Андрей Шараскин, Владимир Цабаль. Против выступили депутаты из "официальной" части фракции: глава политсилы Кира Рудик, глава фракции Ярослав Железняк, Андрей Осадчук, Сергей Рахманин, Леся Василенко, Роман Костенко, Олег Макаров, Инна Совсун.