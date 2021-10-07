Разумков и нардеп Ковальчук устроили перепалку в прямом эфире. Политики выясняли "три периода спикера Рады"

"Я разделяю период Разумкова на три части: ранний Разумков, Разумков среднего периода и Разумков, которого мы видим сейчас. В его риторике ничего не изменилось. Но Разумков, который был сначала, когда он приезжал ко мне на округ в Ровно, – это были прекрасные времена. Потом был Разумков где-то посередине, когда был закон о земле", – объяснил Ковальчук.

Последний период Разумкова, по словам нардепа, связан с отказом спикера поддержать решение СНБО по закрытию каналов из "пула нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука". По мнению политика, Разумков также притормозил принятие законопроектов о рынке земли и о деолигархизации.

Разумков ответил ему, что в с 2019-го по 2012 год не менялся, и напомнил свои предложения по указанным вопросам.

"А не Разумков говорил, что нельзя заносить 200 тыс. га земли в одни руки? Что это будет коллапс, за это не проголосует Рада и люди не поймут. И после того, как была предложена та формула, за которую проголосовали, в том числе и я, мы проголосовали землю. [...] Если говорить про СНБО, так это не суд. Я по всем санкциям там, где есть граждане Украины, воздерживаюсь или голосую "против". Нельзя подменять СНБО судами", – заявил он.

Ковальчук напомнил Разумкову о поправочном спаме при голосовании за законопроекты и отметил, что день работы Верховной Рады обходится украинцам в 3,5 млн грн.

"Так откажитесь от зарплаты. [...] Давайте изменим ваше количество. Вы за это или нет? Завтра придете на фракцию и вас разберут на запчасти [за это], потому что фракция против", – предложил ему спикер Рады.