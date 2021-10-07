Зеленский был против отправки законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию – СМИ

"Зачем ты меня подставляешь и валишь мой закон?" – передает "Украинская правда" слова, якобы сказанные Зеленским Разумкову Фото: pravda.com.ua

"Мы с Димой (спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. – "ГОРДОН") встречались после Дня Независимости и договорились, что будем работать вместе. Потом он взял и отправил закон об олигархах в Венецианскую комиссию. Я его набираю и спрашиваю: "Ты обязан это делать, ты можешь не отправлять?" Дима говорит, что может и не отправлять. "Так зачем ты меня подставляешь и валишь мой закон?" – цитирует слова Зеленского источник "Украинской правды" – один из участников "Большой фракции" в Трускавце.

Авторы статьи предполагают, что вывод Венецианской комиссии по законопроекту об олигархах "вряд ли порадует "Зе! команду".

По данным издания, именно обращение спикера к Венецианской комиссии по поводу этого проекта закона и стало поводом для отставки спикера.

"Если бы не было закона об олигархах как основания снять Разумкова, придумали бы любое другое. В конце концов, Зеленский и его фракция вроде бы имеют моральное право требовать от своего спикера или работать на их команду, или найти себе другую", – отмечает "Украинская правда".