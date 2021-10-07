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Зеленский был против отправки законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию – СМИ

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"Зачем ты меня подставляешь и валишь мой закон?" передает "Украинская правда" слова, якобы сказанные Зеленским Разумкову
"Зачем ты меня подставляешь и валишь мой закон?" – передает "Украинская правда" слова, якобы сказанные Зеленским Разумкову
Фото: pravda.com.ua

Президент Владимир Зеленский был против привлечения Венецианской комиссии к анализу проекта закона об олигархах на предмет соблюдения прав человека, пишет 7 октября "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в "Слуге народа".

"Мы с Димой (спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. – "ГОРДОН") встречались после Дня Независимости и договорились, что будем работать вместе. Потом он взял и отправил закон об олигархах в Венецианскую комиссию. Я его набираю и спрашиваю: "Ты обязан это делать, ты можешь не отправлять?" Дима говорит, что может и не отправлять. "Так зачем ты меня подставляешь и валишь мой закон?" – цитирует слова Зеленского источник "Украинской правды" – один из участников "Большой фракции" в Трускавце.

Авторы статьи предполагают, что вывод Венецианской комиссии по законопроекту об олигархах "вряд ли порадует "Зе! команду".

По данным издания, именно обращение спикера к Венецианской комиссии по поводу этого проекта закона и стало поводом для отставки спикера.

"Если бы не было закона об олигархах как основания снять Разумкова, придумали бы любое другое. В конце концов, Зеленский и его фракция вроде бы имеют моральное право требовать от своего спикера или работать на их команду, или найти себе другую", – отмечает "Украинская правда".

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У парламентской фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается президент Украины Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.

2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщал, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

Арахамия прогнозирует, что за отставку Разумкова проголосуют более 240 нардепов. Претендентом на должность председателя Рады называют первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука

Разумков говорил 5 октября, что в случае отставки намерен создать собственную большую команду.

Голосование по отставке может состояться сегодня.

Теги: Венецианская комиссия, отставка, Владимир Зеленский, парламент, законопроект, олигархи, Украинская правда, Дмитрий Разумков
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