Зеленский был против отправки законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию – СМИ

"Мы с Димой (спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. – "ГОРДОН") встречались после Дня Независимости и договорились, что будем работать вместе. Потом он взял и отправил закон об олигархах в Венецианскую комиссию. Я его набираю и спрашиваю: "Ты обязан это делать, ты можешь не отправлять?" Дима говорит, что может и не отправлять. "Так зачем ты меня подставляешь и валишь мой закон?" – цитирует слова Зеленского источник "Украинской правды" – один из участников "Большой фракции" в Трускавце.
Авторы статьи предполагают, что вывод Венецианской комиссии по законопроекту об олигархах "вряд ли порадует "Зе! команду".
По данным издания, именно обращение спикера к Венецианской комиссии по поводу этого проекта закона и стало поводом для отставки спикера.
"Если бы не было закона об олигархах как основания снять Разумкова, придумали бы любое другое. В конце концов, Зеленский и его фракция вроде бы имеют моральное право требовать от своего спикера или работать на их команду, или найти себе другую", – отмечает "Украинская правда".
Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.
У парламентской фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.
В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается президент Украины Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.
"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.
30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.
В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.
2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщал, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.
Арахамия прогнозирует, что за отставку Разумкова проголосуют более 240 нардепов. Претендентом на должность председателя Рады называют первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука.
Разумков говорил 5 октября, что в случае отставки намерен создать собственную большую команду.
Голосование по отставке может состояться сегодня.